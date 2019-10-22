راهپیمایی اربعین بهترین فرصت برای انسجام و وحدت ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی با اشاره به ویژگی‌های این مراسم معنوی و اجتماع بزرگ مردم، اظهارداشت: جمعیت چند میلیونی شرکت‌کننده در این مراسم که ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر آن را ایرانیان عاشق امام حسین(ع) تشکیل می‌دهند، نشان‌دهنده محبت و ارادت مردم به دین و اهل بیت عصمت و طهارت بویژه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است که بحمدالله روز به روز نیز شاهد افزایش این ارادت و محبت هستیم.

روحانی با اشاره به نشانه‌ها و تأثیرات سیاسی این اجتماع عظیم مردمی، خاطرنشان کرد: در کنار تأثیرات فرهنگی و دینی راهپیمایی اربعین شاهد ویژگی‌ها و اثرات سیاسی عظیمی هستیم و در حالی که دشمنان می‌خواهند منطقه را ناامن و بی‌ثبات نشان‌ بدهند، شاهد راهپیمایی جمعیتی چند میلیونی در کمال امنیت و آرامش هستیم.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، تنوع و تکثر جمعیت شرکت‌کننده در این اجتماع باشکوه را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: در راهپیمایی اربعین محبان امام حسین(ع) از هر قوم، طایفه و ملیتی حتی از غیرشیعیان نیز حضور دارند و دنیا شاهد پیوند و وحدت عمیق میان پیروان و دوستداران ابا عبدالله حسین(ع) است.

رئیس جمهور هماهنگی و همکاری میان مسئولان ایران و عراق را در هر چه بهتر و باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم راهپیمایی اربعین حسینی(ع) تأثیرگذار برشمرد و گفت: بی‌تردید همکاری و هماهنگی مقامات دو کشور در برگزاری باشکوه مراسم اربعین باعث شرکت و حضور گسترده و فعال‌تر مردم در مراسم امسال بوده و از این‌رو از مقامات، مسئولان و مردم عراق بخاطر میهمان‌نوازی و پذیرایی از زائران امام حسین(ع) و مردم ایران تشکر و قدردانی ویژه داریم.

روحانی با اشاره به سفر سال گذشته خود به عراق و دیدار با مقامات و مسئولان این کشور، افزود: در سفر به عراق، موضوع رایگان شدن روادید مورد توافق مسئولان دو کشور قرار گرفت و از فروردین سال جاری اجرا شد و در زمان برگزاری مراسم اربعین نیز با توافق مسئولان دو کشور روادید لغو گردید که این گام بزرگ، تاثیر عمده ای در برگزاری شکوهمند این مراسم و افزایش جمعیت شرکت‌کننده در آن داشت.

رئیس جمهور راهپیمایی اربعین را بزرگترین فرصت برای نمایش وحدت و انسجام ملی قلمداد کرد و گفت: راهپیمایی اربعین مختص به هیچ گروه، حزب و قومی نیست و همه حول محور محبت اهل بیت(ع) گرد هم آمدیم و باید از این فرصت برای انسجام ملی استفاده کنیم.

روحانی ضمن ابراز امیدواری برای راه‌اندازی هر چه سریع‌تر ارتباط ریلی میان ایران و عراق، افزود: دولت در این راستا همه تلاش و عزم خود را بکار گرفته تا زوار عتبات عالیات بتوانند راحت‌تر، امن‌تر و سریع‌تر به کشور عراق سفر کنند.

رئیس جمهور با تشکر از همه دستگاه‌ها و مسئولین ذیربط از جمله نیروهای نظامی و انتظامی، وزارت کشور و شخص وزیر کشور در برگزاری باشکوه مراسم راهپیمایی اربعین حسینی اظهار امیدواری کرد با تلاش مسئولان و فراهم شدن امکانات و تمهیدات بهتر، این مراسم در سال‌های آینده باشکوه‌تر از قبل برگزار شود.

رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در ابتدای جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارشی از فعالیت‌ها و خدمات بخش‌های مختلف در زمینه برگزاری باشکوه، همراه با امنیت و آرامش مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی(ع) و حضور زائران ایرانی در این مراسم ارایه کرد.

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین موضوع بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاه به منظور ارتقاء صنایع کشور مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای شورای عالی فرهنگی در این راستا بر نقش‌آفرینی فعال برای تبیین اولویت‌های فناوری نوظهور، رویکردهای بین‌المللی و صادرات محور در اقتصاد دانش بنیان، سپردن امور به بخش خصوصی بزرگ و توانمند و استفاده از ابزارهای غیرمستقیم دولت در معافیت‌های مالیاتی، تحقیقاتی، استانداردسازی و شبکه‌سازی تأکید شد.

همچنین مقرر شد طرح سند اقتصاد دانش‌بنیان توسط ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و برای بررسی به این شورا ارایه شود.

بر این اساس مقرر شد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه فناوری‌های نوظهور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه تهیه لیست بنگاه‌های توانمند دانش‌بنیان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های بازرگانی در زمینه تهیه لیست کارآفرینان و توانمندی‌های بخش خصوصی، وزارت اقتصاد در حوزه بررسی طرح معافیت‌های مالیاتی و تحقیقاتی، ستاد اقتصادی دولت در حوزه طرح شکل‌دهی شرکت‌های توسعه صادرات و صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه طرح همکاری با بنگاه‌های بزرگ، اطلاعات لازم را جمع‌آوری و به منظور تدوین طرح سند اقتصاد دانش‌بنیان به ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه کنند.