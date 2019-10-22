کمیته ویژه مقابله با «فرونشست» در ورامین تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاغذلو بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران ورامین با اشاره به ضرورت حضور کلیه اعضاء ستاد در جلسات گفت: تشکیل جلسات هماهنگی ستاد بحران در شهرستان قبل از وقوع حوادث غیر مترقبه،موجب آمادگی بیشتر و عملکرد بهتر اعضا ستاد،در زمان بحران خواهد بود بنابراین ضروری است کلیه اعضاء جهت بررسی تجهیزات وبروز رسانی امکانات مورد نیاز جهت استفاده در مواقع لزوم، آمادگی کامل داشته باشند و در جلسات حضور یابند .

وی افزود: در سال گذشته با بارش ها و سیلابی شدن انهار شهرستان با مشکلاتی روبرو شد که با تمهیدات ویژه توانستیم جلوی مشکلات احتمالی را بگیریم و آسیب ها را کاهش دهیم .

فرماندار ورامین گفت: شناسایی و لایروبی انهار رودخانه ها و جوی خیابان ها و تجهیز ماشین آلات و ادوات باید در دستور کار قرار گیرد، نیاز سنجی امکانات مورد نیاز هلال احمر و تجهیز سوله مدیریت بحران در روستای خورین از دیگر اقدامات است که باید مورد توجه قرار گیرد .

کاغذلو افزود:» در بخش مرکزی نیز سوله مدیریت بحران توسط شهرداری تجهیز خواهد شد و تمامی اعضاء باید با آسیب شناسی وضعیت موجود خود و احصاء نیازها و کمبودها برنامه های خود را به ستاد مدیریت بحران ارائه دهند.

وی اضافه کرد: از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده خواهد شد و اگر کمبودی در خصوص ادوات و تجهیزات وجود دارد با کمک اتحادیه کامیون داران نسبت به تامین ماشین آلات در زمان بروز بحران و قبل از آن استفاده می کنیم.

نماینده عالی دولت در ورامین گفت: سایت «سپهر» مستقر در شهرستان ورامین ارزیابی و شناسایی نقاط بحرانی را در دستور کار قرار داده است که در زمینه فرونشست نیز وضعیت را رصد می کند کمیته ویژه فرونشست باید تشکیل شود و نیز بازدید از رودخانه ها و تشکیل شورای حفاظت از دیگر برنامه های این ستاد است .

وق گفت: تلفن مدیریت بحران در اختیار اعضاء قرا دارد تا در زمان بحران ارتباط یکپارچه ای صورت گیرد، دهیاران نیز باید وضعیت روستای خود را رصد نقاط بحرانی را شناسایی و تا حدنیاز تجهیزات و اقلام تهیه و دپو نمایند .