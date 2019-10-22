پاریس: توجیهی برای تمدید مهلت برگزیت وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه امروز سه شنبه اعلام کردکه دلیلی برای تمدید مهلت برگزیت وجود ندارد.

وزیر خارجه فرانسه در پارلمان کشورش در این باره گفت: در این مرحله، هیچگونه توجیهی برای تمدید مهلت برگزیت وجود ندارد.

گفتنی است، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس تا کنون بارها وعده داده است که تحت هر شرایطی ۳۱ اکتبر (۹ آبان ماه) کشورش اتحادیه اروپا را تَرک خواهد کرد.

در همین رابطه، ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد: مذاکرات برگزیت اتلاف وقت و انرژی بود. اتحادیه اروپا هر چه در توان داشت انجام داد تا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به شکلی منظم و طبق برنامه ریزی اجرا شود. حداقل ما می توانیم در چشمان یکدیگر نگاه کنیم و بگوئیم که هر آنچه در توان داشتیم انجام دادیم تا این خروج به شکلی برنامه ریزی شده انجام شود.

سخنان رئیس کمیسیون اروپا در حالی بیان می شود که مجلس عوام بریتانیا تا کنون با توافق جدید به دست آمده بر سر خروج این کشور از اتحادیه اروپا موافقت نکرده است.

این در حالیست که بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس ساعاتی پیش در سخنانی هشدار داده بود: اگر پارلمان اجازه اجرای برگزیت در چارچوب زمانی اعلام شده را ندهد، انتخابات زودهنگام برگزار می‌کنم. تصویب این توافق، داروی التیام بخشی برای اقتصاد انگلیس خواهد بود و موجی عظیم از سرمایه گذاری را در این کشور بدنبال خواهد داشت. ما می‌توانیم برگزیت را محقق کرده و کشور را به جلو ببریم. معتقدم اگر ما توافق کنیم و طرحی که اجرای برگزیت را محقق می‌کند را تصویب کنیم، اتحاد در کشور برقرار می‌ شود.