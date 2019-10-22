  1. استانها
  2. تهران
۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۹:۲۴

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

آماده باش امداد و نجات هلال احمر در محورهای فیروزکوه و هراز

آماده باش امداد و نجات هلال احمر در محورهای فیروزکوه و هراز

فیروزکوه- معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران از آماده باش امداد و نجات هلال احمر در محورهای فیروزکوه و هراز خبر داد.

ابراهیم تاجیک نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم زمان با ورود سامانه‌های بارشی به کشور و کاهش دمای هوا لزوم آمادگی بیش از پیش رانندگان در جاده ها برای مقابله با حوادث احتمالی ضروری است.

وی افزود: هواشناسی برای ۲۴ ساعت آینده برای شهرستان دماوند آسمانی ابری در بعضی ساعات بارش باران و احتمال رعدوبرق همراه را پیش بینی کرده است.

با کاهش دمای هوا و برای ۴۸ ساعت آینده، ابری در بعضی ساعات بارش باران گاهی رعدوبرق پیش‌بینی کرده است.

 معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران از انحراف برخی از خودروها در محورهای مواصلاتی دماوند و فیروزکوه به دلیل بارش شدید باران خبر داد و گفت: البته خوشبختانه هنوز وقوع حادثه خاصی گزارش نشده است.

وی از آماده باش عوامل هلال احمر برای امدادرسانی احتمالی به رانندگان در محورهای هراز و فیروزکوه خبر داد.

کد مطلب 4753748

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه