سیاوش طاهرخانی شهردار قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از چند ماه انتظار که به دلیل استعفای علی صفری شهردار قزوین در انتخاب مدیر شهری سپری می شد جلسه شورای شهر قزوین عصر سه شنبه برای رای گیری نهایی در تالار مردم تشکیل شد تا به اما و اگرهای فراوان در این عرصه پایان داده شود.

کلید بلدیه قزوین به طاهرخانی سپرده شد

علی صفری که در چهارم مرداد ماه سال جاری؛ با هزاران اما و اگر به عنوان شصت و دومین شهردار قزوین از سوی اعضای شورای پنجم اسلامی انتخاب شد؛ در اول مرداد ماه امسال؛ بدون هیچ گونه دلیل توجیه پذیری از این منصب استعفا داد. پس از استعفای وی؛ چالش ها و حاشیه های شهرداری قزوین افزایش یافت و در این میان انتخاب محمد درافشانی مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین به عنوان سرپرست شهرداری هم موجب بروز اختلافاتی بین اعضای شورای اسلامی شهر قزوین شد، به طوری که فصیحی رامندی، حق شناس و سیده منیره قوامی در صفحات مجازی خود بیشترین گله مندی را از این انتخاب داشتند و عامل این اتفاق را فشارهای سیاسی وارد بر شورای پنجم می‌دانستند، دراین میان درافشانی هم به عنوان یکی از گزینه ها در اذهان مطرح بود که وی بی علاقگی خود به این منصب را ابراز کرد و گفت در مسئولیت سازمان فرهنگی بهتر می تواند به شهروندان خدمت کند و تمایلی به پذیرش این مسئولیت ندارد و برای انجام امور محوله تا زمان انتخاب شهردار قول همکاری همه جانبه داد، با این حال هنوز چالش های انتصاب درافشانی به پایان نرسیده بود؛ چالش «چه کسی شهردار می شود» پیش آمد و شهرداری قزوین روزهایش را با التهاب بیشتری سپری کرد.

غلامحسین شیری، عباسعلی مدیح، آتوسا مومنی، رضاعسگری، سیاوش طاهرخانی، حسن آصفی و فریبرز کریمی و مازیار علوی از کاندیدهای تصدی پست شهرداری قزوین بودند که با حضور در جلسات شورای اسلامی شهر قزوین در طول چند هفته برنامه ها و شناسنامه کاری و توانمندی های خود را در معرض قضاوت اعضای شورا گذاشتند که در حین بررسی کارنامه نامزدها رضا عسگری و حسن آصفی و آتوسا مومنی انصراف خود را اعلام کردند.

سرانجام پس از حرف و حدیث های فراوان و انتظار شهروندان و رسانه ها امروز سه شنبه پس از رای گیری مخفی تعداد 5 نفر به سیاوش طاهرخانی رای دادند، دو نفر به مدیح و دو نفر نیز در برگه های خود نام دونفر را (مدیح و شیری) را ثبت کردند تا عملا رایشان محسوب نشود که سرانجام منتخبان مردم در شورای شهر قزوین صلاحیت «سیاوش طاهرخانی» را از سایر نامزدها بیشتر دانستند و کلید شهر قزوین را به وی سپردند.

مدیریت شهر قزوین به مدیری بومی سپرده شد

سیاوش طاهرخانی که از مدیران بومی استان محسوب می شود متولد 1345 و دارای مدرک فوق لیسانس رشته فقه اسلامی و مهندسی شهرسازی است که در پرونده کاری خود مسئولیت هایی چون مشاور استاندار و مدیرکل امور مالی استانداری، فرماندار شهرستان تاکستان، شهردار انتخابی تاکستان، شال، محمود آباد نمونه و محمدیه، مشاور استاندار و دبیر انطباق شوراهای اسلامی شهر، قائم مقام حمل و نقل در سازمان شهرداری های تهران، رئیس دانشگاه علمی کاربردی، مسئول ستاد بازسازی مناطق زلزله زده الموت و نماینده فرماندار در امور باغستان های قزوین را همراه دارد.

شهردار قزوین چهره آشنایی برای مردم قزوین بویژه تاکستانی هاست و به نظر می رسد با تجربه گذشته خود در کلید داری شهر قزوین موانع زیادی نداشته باشد.

هرچند در این میان خدمات و عملکرد شهرداران قبلی بویژه جعفری، نصرتی و ظاهری و کمالی روی میز مردم و بویژه رسانه هاست و با وقفه ای که در کار اداره شهر در چند ماه گذشته رخ داده شاید توقع شهروندان کمی بالا رفته باشد تا عقب ماندگیها جبران شود.

شهردار جدید قزوین بهترین فرصت را برای خدمت به شهر تاریخی قزوین پیدا کرده تا پس از سالها و حرف و حدیث های فراوان در خصوص ضرورت استفاده از مدیران بومی، پرونده قابل قبول و رضایت بخشی از خود بر جای بگذارد تا خلاءهای گذشته جبران شود و دوباره اعتماد به مدیران بومی تقویت شود.

موفقیت و یا ناکامی شهردار جدید قزوین نقطه عطفی در قضاوت تاریخی مردم در این برهه تلقی می شود و در شرایطی که شهروندان چشم انتظار اجرای طرح های نیمه تمام و مهم خود در یکی دوسال اخیر هستند از فردا رصد کارهای شهردارجدید کلید خواهد خورد.

طاهرخانی چهره ای آشنا به استان و شهر قزوین است و در صورت استفاده از مدیران غیر سیاسی و توانمند از بدنه شهرداری و افراد بومی و متخصص و بهره گیری از ظرفیت رسانه ها و نیز نیم نگاهی به نقاط ضعف شهرداران گذشته می تواند مسیر موفقی را در امانتداری و مدیریت مطلوب شهری طی کند و نام خود را در میان مدیران موفق و کارآمد به ثبت برساند.

شهروندان منتظرند ببینند عملکرد شصت وسومین شهردار قزوین در کارنامه تاریخی بلدیه چگونه ثبت و ضبط خواهد شد.