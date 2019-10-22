به گزارش خبرنگار مهر، معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عصر سهشنبه در بازدید از کمپهای کارگری پارس جنوبی اظهار داشت: استان بوشهر دارای پیشرفتهای بسیار بزرگی در حوزه صنعتی است.
علیرضا رئیسی به پیشرفتهای صنعتی و تراکم صنایع در حوزه جنوب استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: صنایع عظیمی در منطقه پارس جنوبی استقرار یافته است که باید به موضوع سلامت و بهداشت به صورت ویژه نگاه شود.
وی بر لزوم عمل صنایع به مسئولیتهای اجتماعی تاکید کرد و افزود: صنایع بایستی حتما دارای پیوست سلامت باشند که در قانون به این موضوع به صراحت اشاره شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: معاون وزیر بهداشت در بازدید از مجتمع اقامتی بهارستان عسلویه، از کلینیک، آشپزخانه و تأسیسات تصفیهخانه آب و فاضلاب آنجا بازدید کرد و از نزدیک وضعیت بهداشتیشان را مورد ارزیابی قرار داد.
وی افزود: این سفر در راستای شناسایی، رفع مشکلات و ارتقای سطح خدمات ارایه شده از طریق پایش برنامهها و ارزیابی عملکرد حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در منطقه عسلویه انجام شده است.
عزیز الله عاطفی مشاور و معاون اجرایی معاونت بهداشت وزارت، محمدمهدی گویا رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر معاونت بهداشت، احمد جنیدی جعفری رییس مرکز سلامت محیط و کار در این سفر یکروزه معاون بهداشت وزیر بهداشت به استان بوشهر را همراهی میکنند.
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