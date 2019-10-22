به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع کره جنوبی امروز سه شنبه ادعا کرد که چند فروند بمب افکن روسیه را رهگیری کرده است!

بر اساس اعلام این رسانه، کره جنوبی مدعی است بمب افکن‌ های روسیه بدون توجه به هشدارها وارد منطقه شناسایی پدافند هوایی این کشور شده اند.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در این خصوص اعلام کرد که ۶ فروند هواپیمای نظامی روسیه به مدت ۶ ساعت چندین بار وارد منطقه شناسایی پدافند هوایی این کشور موسوم به «کادیز» ( KADIZ ) شدند.

وزارت دفاع روسیه این ادعای کره جنوبی را تکذیب کرده است.