سند تحول بنیادین بر رشد فضایل اخلاقی دانش آموزان تاکید دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم محمدی، در مراسم تجلیل از برترینهای اردوی ملی پیشتازان سازمان دانش آموزی با بیان اینکه استان مرزی آذربایجان غربی با رنگین کمان اقوام، ۱۲هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، اظهار داشت: دانش آموزان امروز، آینده سازان میهن اسلامی هستند.

وی با بیان اینکه از پنج هزار مدرسه استان، ۳۰۶۵مدرسه روستایی است که نشان از پراکندگی جغرافیایی دارد ادامه داد: استان آذربایجان غربی در دو سال گذشته در ارزیابی شاخصهای عمومی و اختصاصی جزو استان های برتر کشور بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: رساندن دانش آموزان به مراتبی از حیات طیبه مطالبه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

محمدی بیان کرد: هر شش ساحت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رویکرد تربیتی دارد و این مهم وظیفه سنگین مربیان تربیتی را بیش از پیش نمایان کرده است.

وی با بیان اینکه ارزشمندترین انسانها با تقواترین آنهاست و این در سایه نهادینه سازی مکارم اخلاق است؛ افزود: زندگی با عزت تنها در گرو ایمان به خدا و چنگ زدن به ریسمان الهی قرآن کریم است.

محمدی، اخلاق را نقطه عطف پویایی و شکوفایی جامعه دانست و افزود: اگر دانش آموزان خود را به اخلاق حسنه مزین کنند زندگی لذت بخش خواهد بود.

وی اضافه کرد: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، هدف زیر نظام برنامه درسی ملی راهبری پنج عصر تعقل، ایمان، علم، عمل و اخلاق عنوان شده است و شناخت توانایی ها خود و ارتباط صحیح با خدا و جهان اطراف حاصل این راهبری خواهد بود.