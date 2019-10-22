به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم سلطانی عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای مسکن آذربایجان شرقی در تبریز با اشاره به ضرورت تلاش برای تکمیل زیرساخت‎های مورد نیاز در استان گفت: باید طرح های بالای ۸۰ درصد در حوزه مسکن تا پایان آذرماه به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه باید طرح های بالای ۶۰ درصد در آذربایجان شرقی نیز تا پایان اسفند ماه افتتاح شود، افزود: ۹۶ هزار واحد مسکن مهر در آذربایجان شرقی احداث شده است.

سلطانی با اشاره به اینکه ۵۴۰۰ واحد مسکن مهر استان نیمه تمام باقی مانده است، گفت: ۴۴۰۰ واحد تا پایان اسفند و یک هزار واحد نیز تا پایان نیمه اول سال ۹۹ به اتمام می رسد.

وی در خصوص مدارسی که در شهر جدید سهند احداث می شود، گفت: سه مدرسه در دستور کار داریم که یک مدرسه با ۷۵ درصد پیشرفت و دو مدرسه دیگر نیز با ۲۵ درصد پیشرفت در حال اجرا است.

وی با انتقاد از عدم آغاز احداث تصفیه خانه فاضلاب مرحله ۴ شهر جدید سهند گفت: شرکت عمران شهر جدید سهند باید سهم آورده اولیه خود را تامین می کرد که هنوز انجام نشده است. با این حال شرکت آب و فاضلاب استان مراحل تملک زمین تصفیه خانه را انجام داده است.