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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۲۰:۳۲

فرماندار کنگان:

لزوم رونق فعالیت‌های دریایی در کنگان/ مدیران بی‌انگیزه نباشند

لزوم رونق فعالیت‌های دریایی در کنگان/ مدیران بی‌انگیزه نباشند

بوشهر - فرماندار شهرستان کنگان خواستار تلاش ویژه برای رونق فعالیت‌های دریایی در این شهرستان شد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی بی انگیزه و ضعیف نباشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی‌پاکنژاد عصر سه‌شنبه در نشست شورای اداری شهرستان کنگان بر ادای احترام به مقام شامخ شهدا تاکید کرد و اظهار داشت: ما هرچه داریم از شهدا است که این آرامش و امنیت حاصل جان فشانی این عزیزان است.

وی همچنین بر مردم داری و احترام به مردم تاکید کرد و گفت: توسعه شهرستان در سایه امنیت و همدلب و همچنین مشارکت مردم امکان‌پذیر است.

فرماندارکنگان مطرح کرد: تقویت سرمایه های اجتماعی و فرهنگی از طریق تقویت سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای فرهنگی است. نگاه ما به سازمان‌های مردم نهاد یک نگاه مثبت است و با تقویت این سازمان‌ها سرمایه های اجتماعی نیز تقویت‌ می‌شوند.

فرماندار کنگان با تبریک هفته‌ تربیت‌بدنی افزود: توجه به ورزش و هویت بخشی به ورزش و همچنین تعامل بین پیشکسوتان و جوانان می‌تواند زمینه حضور ورزشکاران جوان را فراهم‌ کند.

وی گفت: ورزشکارانی که در سطح کشوری و ملی حضور دارند به عنوان سفیران با اصالت شهرستان و نمادی از آن هستند.

پاک‌نژاد بیان کرد: توسعه اماکن ورزشی به صورت گسترده در دستور کاراست. تندرستی و سلامت همراه با ورزش است و جامعه ای که ورزش در آن نباشد با خمودگی و بی‌نشاطی همراه است.

وی ادامه داد: ورزش همگانی موجب افزایش امید به زندگی در بین مردم و در ارتقای سلامت آنها نیز موثراست.

توجه به معیشت مردم

پاک‌نژاد با تاکید بر توجه به معیشت مردم بیان کرد: تعامل مثبت با صنایع مستقر در شهرستان با توجه به اینکه کنگان قطب صنعتی است، بهره‌مندی از مزایای حضور صنعت و همچنین مدیریت آسیب ها و رشد نامتوازن در این حوزه بر اساس برنامه‌هایی که در پیش است.

رئیس شورای اداری شهرستان کنگان گفت: رونق تجارت دریایی در شهرستان از اولویت برنامه های بنده است و همچنین مردم داری و حمایت از مردم و مشارکت اقشارمختلف مردم به ویژه جوانان، بانوان فعال و... از برنامه های اصلی است.

وی گفت: خدمات ایجاد شده توسط دولت به مردم اطلاع داده شود و حس دولت داری در بین مردم شهرستان تقویت شود زیرا دولت از بطن و با رای مردم برخواسته شده است. ارتباط و تعامل خوب با مردم در توسعه و پیشرفت شهرستان موثر است.

اعتبارات اشتغال روستایی منجر به اشتغالزایی شود

فرماندار کنگان بر حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: یکی از حقوق شهروندی دسترسی آسان مردم به مسئولین است. مسئولیت همیشه باید در دسترس و ارتباط با مردم باشند. دفاتر ما محل ارباب رجوع است و در تکریم ارباب رجوع همت بیشتری شود.

وی ادامه داد: تلاش در راستای خدمت به مردم جهادی و به صورت حضوری و میدانی باشد و از برگزاری جلسه های‌ بی‌ربط جلوگیری شود.

وی گفت:اعتباراتی در سطح شهرستان توزیع شده است که متاسفانه در برخی جاها منجر با اشتغال‌زایی نشده است که این روند باید تغییر شود.

فرماندارکنگان گفت: مدیران دستگاه های اجرایی بی انگیزه و ضعیف نباشند و همچنین قدرت تحلیل‌،پیش‌بینی و هدف گزاری داشته باشندو توجه به اجرای قانون اداری را جدی بگیرند.

مدیریت بحران جدی گرفته شود

پاک‌نژاد مطرح کرد:مدیریت بحران آماده جلوگیری از سوانح باشد و  نیازهای ضروری شناسایی و برطرف شوند.

وی ادامه داد:رودهای فصلی به خوبی لایروبی نشده اند و این اتفاق ممکن است  منجر به وقوع سیل باشد.

نماینده عالی دولت تاکید کرد: شهرداری‌ها اجازه ساخت و ساز غیرمجاز ندهند و بر ساخت و سازهای موجود در سطح شهرستان نظارت بیشتری کنند که با مشکل مواجه نشوند.

فرماندار کنگان گفت: در بحث اقتصادی متکی به صنعت نباشیم و در جذب سرمایه گذاران تلاش بیشتری شود و از ظرفیت آنها استفاده شود.

وی گفت:شهرستان دارای ظرفیت های مختلفی به ویژه صنعت گردشگری دریایی،بومگردی و.. است که برنامه های لازم برای استفاده از این ظرفیت ها مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 4753791

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