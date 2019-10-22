پیروزی پرگل شهرداری آستارا برابر امید گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های کشور عصر سه شنبه در ورزشگاه وحدت آستارا و با حضور تماشاگران پرشور آستارایی برگزار و با پیروزی ۴ بر صفر تیم شهرداری آستارا و شاگردان حسن اشجاری مقابل تیم فوتبال امید گناوه نماینده استان بوشهر همراه بود.

نیمه اول این بازی پرگل و هجومی با نتیجه ۲ بر صفر به سود تیم شهرداری آستارا به پایان رسید.

در نیمه دوم این بازی که با بارش شدید باران همراه بود، تیم شهرداری آستارا با دوندگی بیشتر دو گل دیگر را در این بازی به ثمر رساند.

گل‌های تیم شهرداری آستارا را علی ربیع زاد، محمد آزاد طلب، پژمان ثباتی و نیما پاکدل به ثمر رساندند.

در مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور، ۲۸ تیم در قالب ۲ گروه ۱۴ تیمی رقابت می کنند و تیم شهرداری آستارا برای نخستین بار در این رقابت ها حضور دارد.