ركوردگيري تيراندازان براي حضور در مسابقات آسيايي آغاز شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" امير سرتيپ اسدا... حيدري رييس فدراسيون تيراندازي كه در مراسم افتتاحيه مسابقات ركوردگيري مقدماتي، انتخابي تيم ملي تيراندازي كشور در باشگاه تيراندازي مهام حضور يافته بود ، با بيان مطلب فوق افزود: مسابقات ركوردگيري مقدماتي تيراندازي براي هدفهاي پروازي در سه رشته تراپ دوبل و اسكيت به مدت سه روز برگزار مي شود و صاحبان بهترين ركوردها تا پايان بهمن ماه در 2 ركوردگيري ديگر شركت خواهند نمود تا پس از ارزيابي نهائي بهترين ركوردها مشخص و در صورت احراز ركوردهاي مورد نظر نفرات به مسابقات آسيايي تيراندازي كه از 19 الي 29 بهمن ماه سال جاري در كشور مالزي برگزار مي گردد ، راه يابند.

امير سرتيپ حيدري در ادامه با اشاره به طرح جامعه تيراندازي سازمان تربيت بدني كشور از مطالعات دقيق و گسترده به منظور ارتقاء سطح ورزش تيراندازي در جهت جذب استعدادهاي موجود در كشور خبرداده و اظهار داشت : ان شاءا... با حمايتها و پشتيباني مسوولين و مردم عزيز كشورمان و سازمان تربيت بدني كشور و تلاش ورزشكاران تيرانداز، بزودي شاهد رشد و فراگيري اين ورزش اسلامي و ملي در سطح كشور باشيم.

همچنين در حاشيه اين مسابقات، مجيد رييس دانا ، نايب رييس فدراسيون تيراندازي كشور سطح آمادگي تيم هاي تيراندازي را قابل قبول توصيف كرد و افزود: در مسابقات ركوردگيري تيراندازي انتخابي كشور جمعا 28 نفر شركت دارند كه 5 نفر از آنان به دليل برخورداري از امتياز وونگ در اين رشته ورزشي از ركوردگيري مجدد معاف شدند و در سه رشته تراپ، تراپ دوبل و اسكيت به ترتيب 11 ، 9 و 3 ورزشكار به ركوردگيري مي پردازند كه در پايان نفراتي كه به ركورد (ام كي يواس) دست مي يابند براي حضور در مسابقات آسيايي مالزي معرفي خواهند شد. رييس دانا در ادامه اضافه كرد: اردوي تيم تيراندازي بانوان كشور در رشته هاي تفنگ بادي، طپانچه بادي و تفنگ خفيف براي هدف هاي ثابت در حال برگزاري مي باشد.