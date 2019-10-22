پوتین: ثبات در سوریه تنها با احترام به تمامیت ارضی آن ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز سه شنبه پس از دیدار با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در شهر سوچی اعلام کرد: برقراری ثبات پایدار در سوریه تنها با احترام به تمامیت ارضی این کشور ممکن است.

رئیس جمهوری روسیه پس از دیدار با اردوغان در کنفرانسی مشترک گفت: معتقدیم که تحولات میدانی نباید بر کمیته قانون اساسی سوریه اثری بگذارند.

پوتین در این خصوص گفت: حضور نظامی غیرقانونی در سوریه باید پایان یابد. ما خواسته ترکیه برای تامین امنیت ملی خود را درک می‌کنیم. تُرک‌ها و سوری‌ ها با کمک هم صلح و ثبات منطقه را تأمین خواهند کرد. تحقق این امر نیز بدون احترام متقابل ممکن نخواهد بود. تصمیمی که به دنبال یک تلاش طولانی مدت اتخاذ شد، مشکل در مرز سوریه با ترکیه را حل خواهد کرد.