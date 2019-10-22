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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۲۱:۱۴

آمریکا شرط خود را برای لغو تحریم‌های ترکیه اعلام کرد

آمریکا شرط خود را برای لغو تحریم‌های ترکیه اعلام کرد

آمریکا اعلام کرده است که در صورت ادامه آتش بس در شمال سوریه از سوی ترکیه، تحریم‌ها علیه ترکیه را لغو خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آمریکا اعلام کرده است در صورت ادامه آتش بس در شمال سوریه، تحریم‌ها  علیه ترکیه را لغو خواهد کرد.

این خبر را یک مقام رسمی آمریکایی اعلام کرده است.

آمریکا دوشنبه هفته گذشته در پی حملات ترکیه در شمال سوریه، تحریم آنکارا را با افزایش تعرفه صادرات فولاد آغاز کرد.

در همین ارتباط دونالد ترامپ که پیش از این وعده تحریم ترکیه به دلیل آغاز حملات این کشور در شمال سوریه داده بود، گفت: در پاسخ به شبهات که اعلام می شود من به ترکیه برای حمله به سوریه چراغ سبز نشان داده ام، تحریم هایی علیه ترکیه اعمال خواهم کرد.

رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه خود اعلام کرد: ایالات متحده مقامات دولتی در آنکارا و هر کس که در اقدامات بی ثبات کننده ترکیه در شمال شرقی سوریه نقش داشته باشد را هدف قرار خواهد داد.

بر اساس بیانیه ترامپ، تحریم های اعمال شده علیه ترکیه شامل افزایش تعرفه های فولاد از ۲۵ به ۵۰ درصد و توقف در مذاکرات تجاری ۱۰۰ میلیارد دلاری واشنگتن با آنکارا است.

نیروهای ارتش ترکیه روز چهارشنبه ۱۷ مهر ماه در عملیاتی به نام «چشمه صلح» به بخش‌های کردنشین شمال سوریه حمله کردند، اگرچه این حملات با موج محکومیت‌های جهانی روبرو شد و درنهایت ترکیه از پنج روز پیش به این سو از توافق برای توقف موقت درگیری‌ها در شمال سوریه خبر داد.

کد مطلب 4753818

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