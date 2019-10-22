اشراف به قانون اولویت اصلی در پیشبرد انتخابات پیش رو است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری شامگاه سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی مسئولان هیئت بازرسی انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان‌های تابعه استان به میزبانی کتابخانه روستای فولاد محله مهدی‌شهر ضمن بیان اینکه در هیئت بازرسی انتخابات استان آمادگی لازم برای برگزاری مطلوب این رویداد وجود دارد، ابراز داشت: در سنوات گذشته نیز انتخابات حوزه استان سمنان در سطح کشور وضعیت بسیار مطلوب و خوبی داشته است.

وی افزود: برای رسیدن به این هدف‌گذاری یعنی انتخابات سالم و مطلوب می‌بایست تا مسئولان هیئت بازرسی انتخابات به لحاظ داشتن اطلاعات کامل از روند انتخابات و فضای حاکم بر شهرستان‌ها، در جلسات ستاد انتخابات شهرستان‌ها حضورداشته باشند.

رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات استان سمنان بابیان اینکه آسیب‌شناسی حوزه انتخابات باید در دستور کار قرار داشته باشد، ابراز داشت: این موضوع قطعاً کمک خواهد کرد تا با بررسی‌های لازم، در راستای رفع موانع پیش رو گام‌های مؤثرتری را برداریم زیرا مهم نظر و رأی مردم است که می‌بایست برای حفظ و حراست از این مهم تلاش‌های بیشتری صورت گیرد.

فخری ضمن بیان اینکه وظیفه ما برگزاری درست انتخابات است و به‌عنوان بازوی توانمند و چشم بینای فرمانداران و ستاد انتخابات استان عمل خواهیم کرد، تصریح کرد: برگزاری جلسات مشترک با ستاد انتخابات استان به لحاظ هماهنگی هرچه بیشتر و دستیابی به نقاط مشترک بیشتر در پیگیری و اجرای امور باید در دستور کار مسئولان سطح استان قرار گیرد.

وی ضمن بیان اینکه اشراف به قانون یکی از مواردی که برای اجرای مطلوب امور و موفقیت در امر انتخابات بسیار تأثیرگذار است، افزود: مستندسازی اقدامات انجام‌شده در بحث برگزاری ‌جلسات، اقدامات و مصوبات و مکتوبات جلسات هیئت بازرسی در استان و شهرستان‌ها به‌صورت ویژه باید انجام شود.