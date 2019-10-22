درخشش صنایع دستی مازندران در نمایشگاه روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه شامگاه سه شنبه در همایش تخصصی بسته بندی وتجاری سازی صنایع دستی با هدف معرفی ظرفیت های تولیدکنندگان صنایع دستی وفراهم شدن چرخه بسته بندی میان آنها با اشاره به ظرفیت های بالای استان در تولید صنایع دستی درامر گردشگری گفت، صنایع دستی مازندران اکنون بیشتر از گذشته درکنار توسعه گردشگری درحال دیده شدن هست و این اقدام ها خوشبختانه روند صعودی دارد.

فرزانه افزود: در سفر اخیر هیات اقتصادی مازندران به روسیه، تولیدکنندگان صنایع دستی با ارائه متنوع ترین محصولات وهویت صنایع دستی استان، به خوبی درخشش داشتند و باعث جلب توجه وعلاقمندی بازدیدکنندگان از نمایشگاه درکشور روسیه شده بود.

وی با بیان اینکه اگر تولیدکنندگان صنایع دستی درمازندران تمایل به ادامه فعالیت واستمرار در این حرفه را دارند باید به بسته بندی وتنوع آن با سلیقه های مشتریان نیز توجه داشته باشند، گفت، این موارد در فروش، تجاری وحتی برند شدن محصولات صنایع دستی در بازارهای داخلی وحتی بین المللی تاثیرگذار خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران همچنین با اشاره به برگزاری اجلاس رادیو وتلویزیون کشورهای عضو اکو روزهای 11 و12 آبان ماه امسال در رامسر اشاره کرد وافزود: با توجه به اینکه بخش عمده ای ازاین اجلاس بررسی توانمندی های منطقه به خصوص حوزه های گردشگری وصنایع دستی هست، نمایشگاهی از توانمندی ها وتولیدات صنایع دستی فعالان استان به نمایش گذاشته خواهد شد واین بهترین فرصت برای دیده شدن هنر فاخر وهویت مازندرانی در بخش صنایع دستی خواهد بود.

دراین همایش یک روزه که با حضور بیش از 100 نفر از تولیدکنندگان وفعالان رشته های مختلف صنایع دستی ونیز تعدادی از فعالان بسته بندی صنایع دستی حضور داشتند، پنج نفر از استادان بنام در حوزه‌های برندینگ، بسته‌بندی، تولید محصولات کاربردی، کارآفرینی، بازاریابی و تجاری سازی صنایع‌دستی راهکاری عملی در راستای تجاری وبرند سازی صنایع دستی مازندران ارائه کردند.

