شناسایی و احیای ۱۳ نوع صنایع دستی فراموش شده در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی شامگاه سه شنبه در همایش تخصصی برند سازی محصولات صنایع دستی گفت، که برگزاری این نشست ها آشنایی تولیدکنندگان با متخصصان بسته بندی و تجاری سازی صنایع دستی است تا طبق سلیقه های کشورهای حاشیه خزر ،خلیج فارس و کشورهای اکو بسته بندی تا زمینه سازی برای تجاری سازی صنایع دستی شود.

ایزدی، با بیان اینکه با برند سازی و تجاری سازی محصولات صنایع دستی استان، باعث رونق اقتصادی و افزایش صادرات در این حوزه خواهد شد، دریکسال گذشته ١٣ نوع از صنایع دستی وفراموش شده درمازندران، شناسایی و درجهت احیای آن ١٣ شهر و روستای استان انتخاب و با آموزش های لازم درچرخه احیای و توسعه قرار گرفته است.

وی، با بیان اینکه تولیدکنندگان صنایع دستی با ذائقه کشورهای مختلف آشنا نیستند افزود: از این جهت باید تولید کنندگان صنایع دستی با شرکت هایی که بسته بندی متناسب با این کالا ها را ارائه می دهند ارتباط داده شوند.

در این همایش استان مازندران به عنوان پایلوت بسته بندی صنایع دستی استان های شمال کشور انتخاب شد.

در مازندران حدود هشت هزار نفر دارای تولید صنایع دستی فعالیت دارند که میزان فروش محصولات آن درشش ماه نخست امسال ۱۲ میلیارد تومان بوده است.