دوری از استاندارد و تعادل دلیل به نتیجه نرسیدن اقدامات درکشور است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی شامگاه سه‌شنبه در گردهمایی روز جهانی استاندارد به میزبانی سالن یادگار امام استانداری سمنان ضمن بیان اینکه خلقت بر مبنای استانداردی بناشده که باید در زندگی موردتوجه قرار گیرد، ابراز داشت: باید در همه زمینه‌ها طبق استاندارد قدم برداشت و برنامه‌ریزی، اجرا، گفتمان، روابط اجتماعی و غیره همه بر مبنای استاندارد واقع شود.

وی ضمن بیان اینکه یکی از مشکلات موجود در کشور عدم رعایت استانداردها است، افزود: اقدامات زیادی در کشور صورت می‌گیرد اما به نتیجه لازم نمی‌رسد چراکه از استاندارد و تعادل دور شده‌ایم لذا اجرای قوانین در همه شرایط باید مبنای عملکرد ما باشد و قانون همه‌جا اجرایی شود.

‌نماینده مردم سمنان و سرخه و مهدی‌شهر در مجلس ضمن بیان اینکه استاندارد، طیف وسیعی از انسان تا جامعه، ادارات و تولیدات و غیره را در بردارد، ابراز داشت: اگر جامعه‌ای نامیزان است یعنی افراد آن استاندارد نیستند، بنابراین کل جامعه نامیزان است و بنابراین بی استانداردی خود را در بدنه سیستم‌های اداری و اجتماعی و تولید نشان ‌می‌دهد.

همتی در ادامه تصریح کرد: ملموس‌ترین و ساده‌ترین چیزی که می‌توان در مورد استاندارد گفت قانون است که باید در استانداردهای لازم مدنظر قرار گیرد، لذا محور در مجلس، اجرای قانون بوده و در این راستا باید نظارت قوی‌تری نیز در نحوه اجرای قانون صورت گیرد تا بسیاری از قوانین که مرتبط با استاندارد است بدون روابط و باندها اجرا شود.

وی ضمن بیان اینکه باید رفتارها و عملکرد ما برمبنای قانون باشد تا برای کشور هزینه ایجاد نشود، افزود: کشور به‌شدت نیازمند عدالت است و لازمه ایجاد عدالت در جامعه نیز استاندارد بودن عملکردها بر طبق قوانین آن است و تا زمانی عدالت وقتی نباشد جامعه از میزان و اعتدال خارج می‌شود.

عضو خانه ملت ضمن بیان اینکه ایجاد ثبات یکی از عوامل مهم در اجرای عدالت است، اضافه کرد: صرفاً در شرایط باثبات اجرای عدالت و قانون ممکن است و لذا باید از همه عواملی که باعث بی‌ثباتی جامعه می‌شود فاصله گرفت، پس بر پایه نظرات کارشناسی و علمی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور می‌توان زندگی بهتر برای مردم ایران فراهم کرد.