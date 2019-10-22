طرح مشکلات اردکان با مدیران استانی/قول مساعد برای حل مسائل

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز شهابیزاد در دیدارهای جداگانه با مدیرکل نوسازی مدارس، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، مدیرکل دفتر فنی و مدیرکل امور شهری استانداری، به تشریح مشکلات و انتظارات شهرستان پرداخت و در زمینه رفع آنها با مدیران استان تبادلنظر و رایزنی کرد.
وی در دیدار با جواد ذاکر، مدیرکل نوسازی مدارس، ضمن تشریح وضعیت مدارس و رشد جمعیت دانشآموزی شهرستان، احداث آموزشگاههای جدید و نیز تعمیر و تجهیز تعداد زیادی از فضاهای موجود آموزشی را ضروری دانست و مدیرکل نوسازی مدارس قول مساعد داد برای بازدید از آنها و کمک به خرید تجهیزات اقدام شود.
شهابیزاد در ادامه در نشست با سید مجتبی حسینیپور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، قول مساعد را برای کمک در زمینههای تخصیص ویژه اعتبارات و تسریع و همکاری بیشتر در مراحل موافقتنامههای عمرانی سالجاری اخذ کرد.
در این دیدار همچنین درباره زمینههای جذب اعتبارات ملی، موضوعات آمایش سرزمین و برنامههای کمیته برنامهریزی شهرستان بحث و تبادلنظر شد.
فرماندار اردکان با محمدرضا عارفی، مدیرکل دفتر فنّی استانداری یزد نیز دیدار و درباره کارگروه زیربنایی و مسائل فنی شهرستان با وی مذاکره کرد.
عارفی در این دیدار در خصوص هماهنگی با مدیریت ارشد شهرستان در تصمیمگیریهای استانی قول مساعدت داد.
شهابیزاد همچنین در دیدار با محمد یارمند، مدیرکل دفتر امور شهری استانداری، کاهش اعتبارات شهرداریها را یک چالش اساسی دانست و ضمن درخواست کمک به شهرداریهای شهرستان اردکان از محل اعتبارات متمرکز استانی، از وی در خصوص همکاری و همراهی برای دریافت ماشینآلات و تجهیزات از وزارت کشور برای شهرداریها تقدیر کرد.
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