تامین چهار و نیم درصد از حقابه گاوخونی در مهرماه

حسن ساسانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به شبکه آبیاری و زه کشی رودشتین که انتهایی ترین شبکه آبیاری حوضه زاینده رود است اظهار داشت: سد رودشتین آخرین بند انحرافی بر روی رودخانه است و از ابتدای مهرماه به مدت یک ماه حجم عبوری آب از سد رودشتین به سمت تالاب گاوخونی حدود ۷ و نیم میلیون مترمکعب بوده است و در یک ماه گذشته، بیشینه دبی که از سد رودشتین عبور کرده به ۱۴ متر مکعب بر ثانیه رسید.

ورود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب آب از ایستگاه شاخ کنار به گاوخونی

وی افزود: در یک ماه اخیر آبی که از بندشاخ کنار وارد تالاب گاوخونی شده بالغ بر ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب است؛ به این معنا که حدود ۷۰ درصد آبی که از سد رودشتین تخلیه شده به تالاب گاوخونی رسیده است. بیشینه دبی که از بند شاخ کنار عبور کرده ۸ و نیم مترمکعب برثانیه بوده است و در حال حاضر این دبی به ۳ میلیون متر مکعب کاهش یافته است.

تامین چهار و نیم درصد از حقابه تالاب گاوخونی

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه در یک ماه اخیر نزدیک به چهارو نیم درصد از حقابه تالاب از سد رودشتین به سمت گاوخونی روانه شده تصریح کرد: در یک ماه اخیر حدود ۳ درصد حقابه تالاب گاوخونی از بند شاخ کنار عبور کرده است و چنانچه بارندگی ها در سرشاخه ها مطلوب باشد تا کشت پاییزه کشاورزان آب روانه تالاب گاوخونی خواهد شد.

به گفته معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان مخزن سد زاینده رود ۴۳۸ میلیون متر مکعب و ورودی به سد ۱۳ مترمکعب بر ثانیه و خروجی از سد ۲۴ مترمکعب برثانیه است.