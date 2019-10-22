پوتین بشار اسد را در جریان مفاد توافق روسیه و ترکیه قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، کاخ کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بشار اسد همتای سوری خود را در جریان مفاد توافق روسیه و ترکیه درباره سوریه قرار داده است.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی رسمی کرملین سه شنبه شب اعلام کرد که پوتین با همتای سوری خود تلفنی گفتگو کرده و وی را در جریان نتایج دیدارش با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و مفاد اساسی یادداشت تفاهمی که در نتیجه این مذاکرات حاصل شد، قرار داد.

در همین حال، ریاست جمهوری سوریه اعلام کرد که بشار اسد در گفتگوی تلفنی با پوتین بر مخالفت کامل با هرگونه تهاجم به خاک سوریه تاکید کرد.

در بیانیه ریاست جمهوری سوریه آمده است: در تماس تلفنی بین روسای جمهور به اوضاع شمال سوریه پرداخته شد و پوتین بر وحدت و تمامیت ارضی سوریه تاکید کرد و گفت که هرگونه توافق بین روسیه و ترکیه بر مبارزه با تمام اشکال تروریسم و هرگونه اقدامات جدایی طلبانه در خاک سوریه متمرکز خواهد بود.

بر اساس این بیانیه، بشار اسد در این گفتگوی تلفنی بر مخالفت کامل با هرگونه تهاجم به خاک سوریه تحت هر اسم یا بهانه ای تاکید کرد.

رئیس جمهور سوریه همچنین با بیان اینکه مسئولیت شرایط کنونی بر عهده صاحبان اهداف جدایی طلبانه است، بر بازگشت مردم سوریه به مناطق خود برای جلوگیری از هرگونه تلاش برای تغییر در ترکیب جمعیتی تاکید کرد.

بشار اسد در عین حال بر ادامه مبارزه با تروریسم و اشغال خاک سوریه با استفاده از تمام امکانات مشروع تاکید کرد.

گفتنی است که «سرگئی لاوروف»، وزیرخارجه روسیه در سخنانی اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان روسای جمهوری روسیه و ترکیه بر سر اجرای توافق آدنا در ارتباط با سوریه به توافق رسیدند.

در همین ارتباط وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که روسیه و ترکیه بر سر ایجاد منطقه امن در شمال سوریه به توافق رسیده‌اند.

به گفته لاوروف قرار است که روسیه و ترکیه گشت زنی مشترک را در عمق ۱۰ کیلومتری مرزهای ترکیه با سوریه انجام دهند.

همچنین براساس توافق آدانا (اضنه) که مورد قبول روسیه و ترکیه واقع شده، گروه کردی وای.پی.جی(ypg)، تمام استحکامات و مقرهای خود را تا ۳۰ کیلومتری مرزهای ترکیه طی ۱۵۰ ساعت آینده تخلیه خواهد کرد.

در عین حال وزیر خارجه روسیه تاکید کرده که دو طرف اطمینان حاصل کردند که حضور ترکیه در شمال سوریه دائمی و همیشگی نخواهد بود.

از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز سه شنبه پس از دیدار با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در شهر سوچی اعلام کرد: برقراری ثبات پایدار در سوریه تنها با احترام به تمامیت ارضی این کشور ممکن است.

رئیس جمهوری روسیه پس از دیدار با اردوغان در کنفرانسی مشترک گفت: معتقدیم که تحولات میدانی نباید بر کمیته قانون اساسی سوریه اثری بگذارند.

پوتین در این خصوص گفت: حضور نظامی غیرقانونی در سوریه باید پایان یابد. ما خواسته ترکیه برای تامین امنیت ملی خود را درک می‌کنیم. تُرک‌ها و سوری‌ ها با کمک هم صلح و ثبات منطقه را تأمین خواهند کرد. تحقق این امر نیز بدون احترام متقابل ممکن نخواهد بود. تصمیمی که به دنبال یک تلاش طولانی مدت اتخاذ شد، مشکل در مرز سوریه با ترکیه را حل خواهد کرد.