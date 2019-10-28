بوکس بانوان همچنان «زیر زمینی» است/ دو سال از وعده رئیس گذشت!

به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو سال از انتشار ویدئو کلیپ تبلیغاتی حسین ثوری می گذرد. همان ویدئویی که ثوری در آن از راه اندازی بوکس بانوان و انجام کار اساسی در این حوزه خبر داد. وعده ای که حالا و پس از گذشت حدود دو سال عملی نشده است.

این در حالی است که خبرها گواهی از این دارد بوکس بانوان به صورت زیر زمینی در حال فعالیت است و برخی ورزشکارانش حتی بدون هیچ مجوز و نظارتی در مسابقات نیز شرکت می کنند.

البته تلاش ها برای راه اندازی بوکس بانوان محدود به ثوری و فدراسیون او نمی شود بلکه اردیبهشت ماه سال ۹۵ بود که «وو »رئیس سابق فدراسیون جهانی بوکس به ایران آمد و با محمود گودرزی وزیر وقت ورزش و جوانان در خصوص راه اندازی بوکس بانوان صحبت کرد. وعده تلاش برای راه اندازی بوکس بانوان با در نظر گرفتن ویژگی های فرهنگی و دینی واکنش وزیر ورزش و جوانان به طرح موضوع تاسیس بوکس بانوان بود.

پیشنهادی که ناطق نوری رئیس چندین ساله فدراسیون بوکس هم تلاش چندانی برای به حقیقت پیوستن آن نداشت چرا که معتقد بود بوکس مردان نیز برای بقا به تلاش و ظرفیت بالایی نیازمند است.

پوشش مورد تایید طرفین نخستین گام در راه اندازی بوکس بانوان

این نخستین و تنها رشته رزمی نیست که بانوانش قصد فعالیت در آن را دارند. تجربه نشان داده است که در برخی موارد توفیقات بانوان به مراتب بیش از آقایان بوده است و عملکرد آنها در میادین بین المللی درخشان تر.

لباس مورد نیاز بانوان برای حضور در مسابقات ورزشی رشته های رزمی هم نباید تفاوت چندانی با هم داشته باشد کما اینکه ثوری رئیس فدراسیون بوکس مدتی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر از طراحی پوشش مناسب بانوان برای شرکت در مسابقات بوکس خبر داده بود.

به نظر می رسد حواشی بوکس آقایان و ناکامی های مکرر آن فرصت پیگیری راه اندازی بوکس بانوان را از مسئولان فدراسیون گرفته است چرا که بعید به نظر می رسد گره بزرگ و باز نشدنی در راه تأسیس بوکس بانوان وجود داشته باشد. حالا که بوکس ایران به تازگی یک عضو در کمیسیون بانوان کنفدراسیون بوکس آسیا هم دارد چرا فعالیتی در بخش بانوان حتی شرکت در کلاس های مربیگری صورت نگیرد؟

فرصت سه ساله شفاهی به بوکس ایران برای راه اندازی بخش بانوان

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد اگر چه هنوز هشدار کتبی در خصوص راه اندازی بوکس بانوان به فدراسیون کشورمان ارائه نشده اما فدراسیون جهانی فرصتی ۲/۵ تا ۳ سال به فدراسیون بوکس ایران داده تا بوکس بانوان را راه اندازی کند.

طبیعی است چشم پوشی و نادیده گرفتن اولتیماتوم فدراسیون جهانی می تواند حتی خطر تعلیق را در پی داشته باشد. خطر تعلیق در پی عدم راه اندازی بخشی که می تواند حتی برای رشته از پای افتاده بوکس جانی تازه و فرصتی نو برای کسب مدال و موفقیت های بین المللی باشد.