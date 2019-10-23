به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات مرحله مقدماتی فوتسال جام ملت های آسیا در منطقه غرب آسیا با دیدار امارات و عمان به پایان رسید. در این مسابقه عمان با نتیجه ۵ بر یک به پیروزی رسید و راهی جام ملت های آسیا شد. این اتفاق برای اولین بار در تاریخ فوتسال عمان می افتد.

مرحله مقدماتی فوتسال جام ملت های آسیا در غرب آسیا به میزبانی بحرین برگزار شد. از گروه اول این مسابقات کویت و بحرین و از گروه دوم هم لبنان و عربستان مستقیم به جام ملت ها صعود کردند. امارات و عمان تیم های سوم گروه هم در پلی آف با یکدیگر روبرو شدند که در نهایت عمان برنده این مسابقه شد تا پنج تیم صعود کننده به جام ملت ها در منطقه غرب آسیا مشخص شوند.

این مسابقات در منطقه آ.سه.آن و شرق آسیا در حال برگزاری است. مسابقات بخش آسیای مرکزی و جنوب آسیا هم به میزبانی ایران از امروز آغاز می شود.

مرحله نهایی جام ملت های آسیا در اسفندماه به میزبانی ترکمنستان برگزار می شود. علاوه بر میزبان، صعود تیم های عربستان، کویت، بحرین، لبنان، عمان (غرب آسیا)، ایران و قرقیزستان (آسیای مرکزی - به واسطه همگروه بودن با ترکمنستان در مرحله مقدماتی) قطعی است.