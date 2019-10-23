۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت زعفران اختصاص یافت

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 20هکتار از اراضی کشاورزی در چهارمحال و بختیاری به کشت زعفران اختصاص یافت، اظهار داشت: میزان تولید زعفران در چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است.

وی بیان کرد: 800 کیلوگرم زعفران در چهارمحال و بختیاری در سالجاری برداشت شد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: متوسط برداشت زعفران در یک هکتار چهار کیلوگرم است.

وی بیان کرد: چهارمحال و بختیاری یکی از از استان های مستعد برای توسعه کشت زعفران در کشور است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به کاهش بارش ها و وقوع خشکسالی در این استان، بیان کرد: کشت زعفران ظرفیت بالایی برای جایگزین شدن کشت بسیاری از محصولات با نیاز آبی بالا دارد.

وی تاکید کرد: کشت زعفران درآمد بسیاری خوبی برای کشاورز در پی دارد.