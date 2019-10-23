  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱ آبان ۱۳۹۸، ۹:۱۱

در چهارمحال و بختیاری؛

۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت زعفران اختصاص یافت

۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت زعفران اختصاص یافت

شهرکرد- رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی در چهارمحال و بختیاری به کشت زعفران اختصاص یافت.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 20هکتار از اراضی کشاورزی در چهارمحال و بختیاری به کشت زعفران اختصاص یافت، اظهار داشت: میزان تولید زعفران در چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است.

وی بیان کرد: 800 کیلوگرم زعفران در چهارمحال و بختیاری در سالجاری برداشت شد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: متوسط برداشت زعفران در یک هکتار  چهار کیلوگرم است.

وی بیان کرد:  چهارمحال و بختیاری یکی از از استان های مستعد برای توسعه کشت زعفران در کشور است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به کاهش بارش ها و وقوع خشکسالی در این استان، بیان کرد: کشت زعفران ظرفیت بالایی برای جایگزین شدن کشت بسیاری از محصولات با نیاز آبی بالا دارد.

وی تاکید کرد: کشت زعفران درآمد بسیاری خوبی برای کشاورز در پی دارد.

کد مطلب 4753966

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها