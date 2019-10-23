بهسازی و تجهیز پارک شهریار بعد از ۲۰ سال/ سردیس شهریار نصب می شود

رامین امیر مداح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ساخت پارک شهریار ۲۰ سال می گذرد، اظهار کرد: با توجه به گذشت زمان و نیاز این پارک به بهسازی و زیباسازی، این پروژه در دستور کار منطقه سه قرار گرفت.

امیرمداح گفت: در این راستا قریب دو هزار متر مربع نیز به مساحت پارک اضافه شده شد.

وی مساحت فعلی این پارک را شش هزار و ۱۴۰ متر مربع اعلام کرد و گفت: هم اکنون عملیات های جدول گذاری، پیاده رو سازی در آن در حال انجام است.

وی از تجهیز پارک شهریار به آبنما، سرویس بهداشتی، سکوی اسکان، آلاچیق، روشنایی، مجموعه بازی، ست ورزشی و فضای سبز به زودی خبر داد و گفت: سردیس شهریار نیز در این پارک نصب می شود.

شهردار منطقه سه کرمان با یبان اینکه عملیات بهسازی این پارک از اوایل مهرماه امسال آغاز شده است، از پیشرفت ۱۵ درصدی این پروژه هم اکنون خبر داد.

وی گفت: تمامی اقدامات در حال انجام در این پارک توسط واحدهای مختلف منطقه سه در حال انجام است و تا پایان سال جاری به بهره بردای می رسد.