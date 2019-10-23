بارش برف در محور چالوس

منصور رحمانیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان، اظهار کرد: بررسی الگوهای پیشیابی هواشناسی حاکی از گذر امواج ناپایدار از منطقه البرز مرکزی است.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان البرز پی آمدهای گذر امواج ناپایدار از استان مه آلودگی، بارش پراکنده باران و وزش باد خواهد بود.

وی همچنین برای ارتفاعات استان بارش برف را پیش بینی کرد و گفت: کیفیت هوای امروز استان سالم گزارش می شود.

رحمانیان با اشاره به آسمان نیمه ابری و مه آلود استان، گفت: بیشینه دمای هوای امروز ۲۰ درجه سانتی گراد خواهد بود.

اعلام وضعیت جوی محور کرج - چالوس

مدیرکل هواشناسی استان البرز سردترین نقطه استان را منطقه دیزین با یک درجه سانتی گراد اعلام کرد و گفت: کمینه دمای هوای امروز آسارا واقع در جاده چالوس ۴ درجه سانتی گراد است.

وی برای ارتفاعات شهرستان طالقان بارش برف را پیش بینی کرد و گفت: بارش برف برای منطقه دیزین نیز پیش بینی می شود.

رحمانیان در ادامه به وضعیت جوی محور کرج - چالوس اشاره کرد و گفت: در این محور آسمان ابری همراه با مه آلودگی پیش بینی می شود، همچنین بارش برف نیز خواهیم داشت.