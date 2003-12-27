نمايشگاهي از مراسم سال نو ايران در آتن برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي رايزن فرهنگي ايران در آتن در اين باره گفت: آداب و سنن مربوط به ايام سال نو ايران به علت تفاوت قابل توجه اين مراسم با آداب و رسوم ديگر كشورها مورد توجه ويژه تمامي شركت كنندگان قرار گرفت.

سيدمحمدرضا دربندي افزود: اين كشورها هر يك، چهار دقيقه فرصت داشتند، تا به معرفي برنامه هاي سال نو خود بپردازند كه ايرانيان با قرائت متني به زبان يوناني، به توضيح برنامه هاي ايرانيان در سه مقطع قبل از سال نو هنگام تحويل و پس از تحويل پرداخت كه مورد توجه شركت كنندگان قرار گرفت.

كشورهاي ايران، ايتاليا، اسپانيا، ژاپن، پرتغال، ونزوئلا، بلغارستان، لهستان، قبرس، اوكراين، آلباني و اتيوپي هر يك با در اختيار گرفتن غرفه اي، مراسم سال نو خود را به نمايش گذاشتند.

برخي از كشورها با ارائه سخنراني و بعضي با شيريني هاي مخصوص سال نو، توجه كنندگان را جلب مي نمودند.

در غرفه ايران، مواردي نظير سفره هفت سين و تزيين آن با چند نوع سبزه از قبل آماده شده، ماهي قرمز، ايينه، شمدان، شمع، گل سمبل، سير، سركه، سمنو، سماق سيب، شيريني و سجاده و قرآن به چشم مي خورد.

رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران همچنين با تهيه بروشوري به زبان يوناني، مراسم سال نو ايرانيان را بطور كامل اعم از خانه تكاني، خريد عيد، چهارشنبه سوري، دعاي تحويل سال نو، هفت سين، ديد و بازديد و سيزده بدر را توضيح داده و در بين مدعوين توزع كرد.

پوسترهايي از شهرهاي باستاني و مهم ايران، پرچم ايران، بخش موزيك بدون كلام ايراني، نموداري از هفت سين و توضيح اينكه هركدام از اين موارد نماد چيست؟ تزيين كننده غرفه ايران بود.