سئوال 5 نماینده مجلس از 3 وزیر کابینه اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس موارد زیر اعلام وصول شد: لایحه معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس، سئوال امیدوار رضایی نماینده مسجد سلیمان از وزیر نفت در خصوص علت عدم عمل به مصوبات هیات دولت در مورد ایمن سازی و رفع خطرات ناشی از نشت نفت و گاز از مناطق مسکونی و سئوال حیدرپور نماینده شهرضا از وزیر نفت، در خصوص علت عدم تخصیص سهمیه برای شرکت احساس شیمی استبهان جهت ساخت پالایشگاه در شهرستان شهرضا اعلام وصول شد.

همچنین، سئوال عباس رجایی نماینده اراک از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص علت عدم اجرای ماده 20 قانون برنامه چهارم در مورد عرصه های منابع طبیعی قابل احیاء و سئوال محمد عباسپور نماینده ارومیه از وزیر آموزش وپرورش در خصوص نحوه واگذاری سهام 49 درصد سیمان سفیر ارومیه به چند نفر از سهامداران اعلام وصول شد.

سئوال عباس رجایی نماینده اراک از وزیر کشاورزی در مورد اقدامات وزارتخانه در خصوص قانون برنامه چهارم در زمینه امور زیست محیطی در رابطه با سموم دفع آفات نباتی، حریم دریاها و حق مالکیت دولت بر عرصه های طبیعی نیز در جلسه علنی امروز اعلام وصول شد.