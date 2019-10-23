افزایش صادرات در استان کرمان/ پیش بینی یک میلیارد دلار ارزآوری

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: استان کرمان هر چند بهره ای از منابع نفتی کشور نبرده است اما به بهشت معادن و هندوستان ایران در بحث کشاورزی شهرت دارد، طی سال های اخیر توسعه صنایع نیز در کرمان بیش از گذشته خودنمایی کرده است و چرخه تولید فولاد و مس در استان کرمان هر روز کامل تر می شود.

از سوی دیگر تولید انواع محصولات کشاورزی خارج از فصل با هدف صادرات به خصوص در زمینه تولید پسته، خرما، مرکبات و محصولات جالیزی موجب شده است در سال جاری طبق آمار اداره گمرک استان رشد ۱۳ درصدی در صادرات محصولات مختلف را شاهد باشیم.

این در حالی است که پسته استان کرمان که یکی از مهمترین کالاهای ارزآور استان محسوب می شود هنوز به صورت کامل وارد چرخه صادرات نشده و با آغاز صادرات پسته عملا استان کرمان نقش خود را پر رنگ تر از شش ماه اول سال جاری ایفا می کند.

در حال حاضر ۲۶۳ میلیون دلار نتیجه ارزآوری بوده است که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری این رقم به بیش از یک میلیارد دلار خواهد رسید

در حال حاضر ۲۶۳ میلیون دلار نتیجه ارزآوری بوده است که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری این رقم به بیش از یک میلیارد دلار خواهد رسید.

علیرغم تحریم ها اما اگر نگاهی به حوزه های ارزآوری استان بکنید به سادگی می توان حضور تاجرانی که برای پیش خرید محصولات در استان کرمان حضور دارند را مشاهده کنید و حالا مردم استان کرمان قصد دارند گام های خود را برای افزایش رونق تولید در سال جاری را بلند تر کنند.

فولاد، مس، پسته، خرما، مرکبات، محصولات جالیزی، فرش، صنایع دستی، گردشگری و انواع محصولات معدنی مهمترین پتانسیل های استان کرمان برای ارزآوری محسوب می شود که با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید ملی در سال های جاری شاهد رونق بیشتر برپایه توان بومی بوده اند.

مس در صدر محصولات صادراتی قرار دارد

مدیر کل گمرکات استان کرمان در گفتگو با مهر می گوید: مطابق آماری که هم اکنون احصاء شده است در شش ماه ابتدایی سال جاری در مجموع شاهد افزایش صادرات هستیم.

محمد رضا قادر بیان کرد: ۲۶۳ میلیون دلار کالا طی شش ماه نخست سال جاری صادر شده و این آمار در مقایسه با سال گذشته افزایش ۱۳ درصدی صادرات را نشان می دهد و این در حالی ست که هنوز صادرات پسته و محصولات کشاورزی آغاز نشده است.

وی تصریح کرد: در زمینه صادرات مصنوعات مسی شاهد رشد ۲۹۱ درصدی بوده ایم و در زمینه مولیبدن رشدی نزدیک به ۱۰۰ درصد را مشاهده می کنیم.

وی بیان کرد: در زمینه صادرات لبنیات نیز رشد ۲۳ درصدی را شاهد هستیم و صادرات پسته نیز ۸ درصد افزایش یافته است.

قادری گفت: بیشترین میزان صادرات استان کرمان به کشورهای عمان، عراق، پاکستان، افغانستان، امارات، چین و کشورهای اروپایی انجام شده است.

بیشترین میزان صادرات استان کرمان به کشورهای عمان، عراق، پاکستان، افغانستان، امارات، چین و کشورهای اروپایی انجام شده است

رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: در سال جاری شاهد رونق صادرات هستیم که این روند طبق پیش بینی های ما تا پایان سال جاری روند صعودی را طی خواهد کرد.

محمدرضا قوام گفت: در سال جاری تا انتهای مهرماه ۱۹۰ هزار تن کالا از گمرکات استان کرمان صادر شده است که شامل پسته، مغز پسته، خرما، مصنوعات مسی، کنستانتره مولیبدن، سنگ های قیمتی، کاشی و سرامیک بوده است.

وی گفت: طبق بررسی های صورت گرفته پیش بینی ما از صادرات یک میلیارد دلار غیر نفتی از استان کرمان برای سال جاری حکایت دارد.

قوام بیان کرد: ارزش کلی این میزان صادرات ۲۶۳ میلیون دلار بوده است که این شاخص هم از نظر وزنی و هم ارزش دلار رشد مطلوبی را نشان می دهد.

کشاورزی در صدر ارزآوری در استان کرمان

رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان کرمان افزود: کشاورزی ۲۰۲ میلیون دلار ارزآوری در استان کرمان داشته و بعد از آن معدن، صنعت و صنایع دستی بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه برداشت بسیاری از محصولات کشاورزی و صادرات آن ها در نیمه دوم سال روی می دهد روند صعودی صادرات ادامه می یابد.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استان کرمان دارای منابع قابل توجه در زمینه تولید و صادرات غیر نفتی است که این پتانسیل ها به خصوص در بحث معادن و کشاورزی در استان کرمان وجود دارد.

۴.۸ درصد از صادرات غیر نفتی کشور در استان کرمان انجام می شود که این آمار نشان می دهد کرمان پتانسیل های بالقوه ای در راستای افزایش این سهم در صادرات و ارزاوری غیر نفتی دارد

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: ۴.۸ درصد از صادرات غیر نفتی کشور در استان کرمان انجام می شود که این آمار نشان می دهد کرمان پتانسیل های بالقوه ای در راستای افزایش این سهم در صادرات و ارزاوری غیر نفتی دارد که باید در این زمینه برنامه و حمایت انجام شود.

وی تصریح کرد: یکی از سیاست های موجود در استان استفاده از توان سرمایه گذاری و صادرات به کشورهای همسایه و همچنین هند و چین و عمان است و در همین راستا شاهد حضور چهره های تجاری این کشورها در استان کرمان هستیم که امیدواریم ثمر بخش باشد.

پور ابراهیمی بیان کرد: زمینه های بسیار خوبی به خصوص در بخش معدن برای افزایش شراکت و تجارت با این کشورها وجود دارد و امیدواریم در این مسیر گام های خوبی توسط مسئولان استان کرمان برداشته شود.

وی با اشاره به اینکه در جنگ اقتصادی با غرب هستیم گفت: در چنین شرایطی باید از همه ظرفیت های اقتصادی استان برای افزایش صادرات و ارزآوری بهره ببریم و شرایط را برای افزایش تولید به خصوص در بخش خصوصی مهیا کنیم.

این در حالی است که با توجه به ضرورت رونق تولید در سال جاری و هموار کردن راه برای تولید کنندگان و جذب سرمایه های موجود می توان با حمایت از صنایع کوچک به خصوص در شهرک های صنعتی زمینه را برای افزایش تولید صادرات محور در استان کرمان فراهم کرد.