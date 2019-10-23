گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ژاپن و آمریکا درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بر اساس اعلام وزارت خارجه ایالات متحده، «مایک پمپئو» و «توشیمیتسو موتـِگی» وزیران خارجه آمریکا و ژاپن، در مورد هماهنگی‌ها در پیوند با ایران تلفنی گفتگو کرده‌اند.

این گفتگوی تلفنی در حالی انجام شده که رسانه‌های ژاپنی خبر از حضور مستقل ارتش آن کشور در آب‌های خاورمیانه داده‌اند.

در بیانیه کوتاهی که «مورگان اورتگاس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، منتشر کرده، گفته شده پمپئو بر روابط استوار دو کشور تاکید کرده‌ است.

در این بیانیه آمده است: هر دو وزیر بر ادامه همکاری‌های نزدیک در پیوند با امنیت منطقه و جهان تاکید کرده‌اند.

این گفتگوی تلفنی پس از انتشار گزارش‌های مجدد در مورد حضور ناوگان دریایی نیروهای نظامی ژاپن در آب‌های جنوبی ایران، اما نه در قالب ائتلاف به رهبری آمریکا، بلکه به‌ طور مستقل، انجام شده‌ است.

وزارت خارجه ایالات متحده جزئیات بیشتری از مکالمه دو وزیر ارائه نکرده‌ است.

چند روز قبل شبکه تلویزیونی ژاپن، ان‌اچ‌کی، گفته بود دولت ژاپن در ارتباط با «امنیت دریانوردی در خاورمیانه» در حال بررسی اعزام نیروهای خود در قالب یک ایده مستقل، و بدون حضور در ائتلاف مورد نظر ایالات متحده است.

در ۱۲ شهریور ماه نیز روزنامه یومیوری گفته بود توکیو به ائتلاف دریایی آمریکا برای حفاظت از شناورهای تجاری در آب‌های جنوبی ایران ملحق نخواهد شد، بلکه ممکن است یک ماموریت مستقل در خلیج عدن و باب‌المندب طرح‌ریزی کند.

در ۲۶ مهر ماه نیز رویترز به نقل از روزنامه آساهی ژاپن، نوشته بود که این کشور جدا از ائتلافی که ایالات متحده برای حفاظت از سفرهای دریایی در خلیج فارس تشکیل داده اقدام به اعزام نیرو خواهد کرد.