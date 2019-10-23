مظفر محمد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲حادثه جادهای در سراسر استان سمنان رخداده است، ابراز داشت: هشت مورد از این حوادث واژگونی، یک مورد انحراف خودرو، دو مورد تصادف و یک مورد نقص فنی خودروها رخداده است.
وی بابیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته یک مورد مفقودی در کوه نیز به هلالاحمر گزارششده است، تأکید کرد: سه نفر با امدادرسانی این جمعیت در سطح استان اسکان موقت یافتند.
مدیرعامل هلالاحمر استان سمنان بابیان اینک حوادث ۲۴ ساعت گذشته درمجموع ۱۰۱ حادثهدیده بر جای گذاشته است، ابراز کرد: ۹۸ نفر نجاتیافته، یک مصدوم سرپایی و ۱۹ مصدوم انتقالی به بیمارستان ماحصل این حوادث بوده است.
محمد خانی بابیان اینکه در حوادث ۲۴ ساعت گذشته همچنین سه نفر نیز درصحنه فوت کردند، گفت: ۱۸ گروه شامل ۵۸ نیروی عملیاتی هلالاحمر به حوادث روز گذشته امدادرسانی کردند همچنین ۱۰ آمبولانس و هفت خودروی نجات نیز در عملیات شرکت داشتند.
نظر شما