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۱ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۴۷

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان:

وقوع ۱۲ حادثه جاده‌ای در استان سمنان/ ۳نفر جان باختند

وقوع ۱۲ حادثه جاده‌ای در استان سمنان/ ۳نفر جان باختند

سمنان - مدیرعامل هلال‌احمر استان سمنان بابیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲ حادثه جاده‌ای در استان رخ‌داده است، گفت: ۱۰۱نفر در این حوادث آسیب دیدند.

مظفر محمد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲حادثه جاده‌ای در سراسر استان سمنان رخ‌داده است، ابراز داشت: هشت مورد از این حوادث واژگونی، یک مورد انحراف خودرو، دو مورد تصادف و یک مورد نقص فنی خودروها رخ‌داده است.

وی بابیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته یک مورد مفقودی در کوه نیز به هلال‌احمر گزارش‌شده است، تأکید کرد: سه نفر با امدادرسانی این جمعیت در سطح استان اسکان موقت یافتند.

مدیرعامل هلال‌احمر استان سمنان بابیان اینک حوادث ۲۴ ساعت گذشته درمجموع ۱۰۱ حادثه‌دیده بر جای گذاشته است، ابراز کرد:  ۹۸ نفر نجات‌یافته، یک مصدوم سرپایی و ۱۹ مصدوم انتقالی به بیمارستان ماحصل این حوادث بوده است.

محمد خانی بابیان اینکه در حوادث ۲۴ ساعت گذشته همچنین سه نفر نیز درصحنه فوت کردند، گفت: ۱۸ گروه  شامل ۵۸ نیروی عملیاتی هلال‌احمر به حوادث روز گذشته امدادرسانی کردند همچنین ۱۰ آمبولانس و هفت خودروی نجات نیز در عملیات شرکت داشتند.

کد مطلب 4754089

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