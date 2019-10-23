کارکنان دولت در ساعات اداری حق جانبداری از نامزدی را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله خجسته پور صبح چهارشنبه در هشتمین جلسه مشترک ستاد انتخابات استان سمنان با اعضای متناظر برگزاری انتخابات شهرستانهای سمنان، مهدیشهر و سرخه، به میزبانی فرمانداری سمنان بابیان اینکه نباید شاهد جانبداری از سوی مسئولان به نفع کسی در انتخابات آتی باشیم، ابراز کرد: کارکنان دستگاههای اجرایی غیر از وزارت کشور در ساعات اداری حق جانبداری از فردی را نداشته و در ساعات غیر اداری نیز نباید از سمتها و عناوین خود استفاده کنند.
وی بابیان اینکه رأی مردم بهعنوان یک امانت در اختیار ما قرار میگیرد و لذا میبایست امانتدار باشیم، تأکید کرد: سطح امانتها متفاوت است اما باید دانست که برای همیشه رأی و اندیشه مردم دارای یک جایگاه ویژه است درنتیجه می بایست از امانتی که نزد مان دارند به حکم قرآن محافظت کنیم.
رئیس ستاد انتخابات استان سمنان بابیان اینکه اعضای برگزار کننده انتخابات داوران آرای مردم هستند و لذا باید داوری و قضاوت ما عادلانه باشد، گفت: مدیران استانی و شهرستانی و کارکنان ادارات تابعه وزارت کشوربه دلیل مسئولیتی که بر دوش دارند حق جانبداری از فرد و کاندیدای خاصی را ندارند.
خجسته پور بیان کرد: کارکنان دستگاههای اجرایی غیر از وزارت کشور در ساعات اداری حق جانبداری از فردی را نداشته و در ساعات غیر اداری نیز نباید از سمتها و عناوین خود استفاده کنند.
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