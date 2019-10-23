به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضی منش فرماندار اسکو، ظهر امروز چهارشنبه در آئین کلنگ زنی احداث دهکده ورزشی سلامت در سهند اظهار داشت: این مجتمع ورزشی که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان و در زیربنای ۱۶۰ هزار متر مربع و در سایتی به مساحت ۴۴ هزار مربع احداث می‌شود، بزرگ‌ترین مجتمع ورزشی شمالغرب کشور است که با طراحی منحصر به‌فرد و رعایت استانداردهای جامعه ایمن و شهر سالم طراحی شده است.

وی افزود: پروژه بزرگ دهکده سلامت شهر جدید سهند گامی بلند و ارزشمند در راستای افزایش سرانه‌های ورزشی، افزایش سلامت روحی و روانی جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

فرماندار شهرستان اسکو در ادامه خاطر نشان کرد: تکمیل زیرساخت‌های ورزشی توسط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از موارد مورد تاکید در برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور است و احداث این مجتمع ورزشی نمونه‌ای است از تلاش شهرستان در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و افتخاری در سال رونق تولید برای شهر جدید سهند می‌باشد.

رضی منش در پایان عنوان کرد: با بازگشایی و بهره برداری از آزاد راه تبریز - سهند به عنوان ورودی شاخص این شهر، نقش گردشگری شهر سهند به جهت قرار گرفتن در مسیر شهر اسکو و روستای توریستی و تاریخی کندوان بیش از پیش تقویت خواهد شد و دهکده سلامت این شهر فرصتی بی نظیر را برای رونق توریسم ورزشی فراهم خواهد کرد.