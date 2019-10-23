  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۵۵

فرماندار اسکو:

دهکده ورزشی سلامت در سهند احداث می‌شود

دهکده ورزشی سلامت در سهند احداث می‌شود

اسکو- فرماندار اسکو گفت: دهکده ورزشی سلامت در شهر سهند با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی احداث می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضی منش فرماندار اسکو، ظهر امروز چهارشنبه در آئین کلنگ زنی احداث دهکده ورزشی سلامت در سهند اظهار داشت: این مجتمع ورزشی که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان و در زیربنای ۱۶۰ هزار متر مربع و در سایتی به مساحت ۴۴ هزار مربع احداث می‌شود، بزرگ‌ترین مجتمع ورزشی شمالغرب کشور است که با طراحی منحصر به‌فرد و رعایت استانداردهای جامعه ایمن و شهر سالم طراحی شده است.

وی افزود: پروژه بزرگ دهکده سلامت شهر جدید سهند گامی بلند و ارزشمند در راستای افزایش سرانه‌های ورزشی، افزایش سلامت روحی و روانی جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

فرماندار شهرستان اسکو در ادامه خاطر نشان کرد: تکمیل زیرساخت‌های ورزشی توسط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از موارد مورد تاکید در برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور است و احداث این مجتمع ورزشی نمونه‌ای است از تلاش شهرستان در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و افتخاری در سال رونق تولید برای شهر جدید سهند می‌باشد.

رضی منش در پایان عنوان کرد: با بازگشایی و بهره برداری از آزاد راه تبریز - سهند به عنوان ورودی شاخص این شهر، نقش گردشگری شهر سهند به جهت قرار گرفتن در مسیر شهر اسکو و روستای توریستی و تاریخی کندوان بیش از پیش تقویت خواهد شد و دهکده سلامت این شهر فرصتی بی نظیر را برای رونق توریسم ورزشی فراهم خواهد کرد.

کد مطلب 4754146

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها