همکاری مسلمانان و یهودیان اروپا تقویت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، پس از برگزاری همایشی که با محوریت گفتگوی مسلمان – یهودی اوایل هفته در بروکسل برگزار شد پرسشهایی با محوریت همکاری مسلمانان و یهودیان مطرح شد که از آن جمله می توان به نقش رسانه به عنوان نیرویی برای تغییر روابط بین ادیان و همکاری جوامع محلی در راستای فعالیتهای مشترک اشاره کرد.

امام دکتر عبد الجلیل ساجد رئیس شوررای دینی و هماهنگی نژاد بریتانیا، خاخام میشل سارفاتی مؤسس و رئیس سازمان گفتگوی مسلمان یهودی فرانسه و ولادیمیر ساچا رئیس کمیسیون فرهنگ اروپا اوایل هفته در این همایش شرکت کرده و میراث فرهنگی و دینی مشترک خود را یادآور شدند تا در کنار یکدیگر بایستند و نه در مقابل هم.

یکی از نتایج حائز اهمیت این همایش تشکیل سکوی اروپایی برای همکاری مسلمان و یهودی بود تا ابتکارات جوامع محلی و ملی را در راستای همکاری و گفتگوی گسترده افزایش دهد.

این همایش در بحث تشکیل این سکو با تجارب، ایده و اقدامات نیک شاهد ابتکار همکاری میان سازمانهای دینی مسلمانان و یهودیان در عرصه های هنر، پوشش رسانه ای مسائل مشترک مسلمان و یهودی، تنوع دینی، همکاری های آکادمی و تلاشهای سیاسی مشترک بود.

این همایش از سوی سازمان یهودیان مبارزه با نژاد پرستی مستقر در بروکسل و با همکاری گروه مسلمان – یهودی استرینگ با حضور هفتاد یهودی و مسلمان از بلژیک، هلند، دانمارک، بریتانیا و فرانسه که به گفتگو در سطح حامعه علاقمند بودند تشکیل شد.

