اولین همایش بین المللی ورزش و توسعه پایدار آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت صادقی رئیس دانشگاه کردستان ضمن تقدیر از حضور مهمانان داخلی و خارجی در این همایش، اظهار داشت: این کنفرانس به همت گروه تربیت بدنی دانشگاه کردستان و به همراهی دانشگاه سلیمانیه به عنوان اولین همایش ورزش و توسعه پایدار برگزار می شود.

رییس دانشگاه کردستان افزود: هدف ما این است این کنفرانس ها به سمتی برود که علاوه بر بعد علمی آن، از دل راهکار های علمی به توسعه پایدار برسیم.

وی با بیان این که هدف اصلی توسعه پایدار انسان سالم ، زندگی سالم و جامعه سالم است، ادامه داد: عمومی سازی ورزش زیربنای جامعه ای سالم است و عقلانیت سالم باعث سرعت بخشیدن به بهره وری و توسعه می شود.

صادقی یادآور شد: ورزش و تربیت بدنی برای پیشگیری از آسیب های فضای مجازی و اجتماعی بسیار حایز اهمیت است.

رییس دانشگاه کردستان با بیان این که کلیه دستگاه های دولتی می توانند یک درصد از بودجه خود را صرف رشد ورزش کنند، اضافه کرد: همچنین این توجه سبب اشتغال زایی از طریق ورزش می شود که به دنبال آن توسعه پایدار رقم خواهد خورد.

گفتنی است این همایش در روز اول و دوم آبان به میزبانی دانشگاه کردستان با ۲۱۲ پوستر و ۵۷ مقاله در قالب سخنرانی، ۱۲ کارگاه آموزشی ، ۸ پنل تخصصی و ۳ نشست مهم انجام می گیرد.