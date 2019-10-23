مهلت یک ماهه به بازار ماهی فروشان خرمشهر برای ساماندهی

پرویز میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای حفظ سلامت مردم، مرکز بهداشت خرمشهر تصمیم به ساماندهی بازار ماهی فروشان گرفت که موضوع در دو جلسه اخیر شورای سلامت شهرستان نیز مطرح شد.

وی افزود: در طی این جلسات به شهرداری برای مداخله مهلت سه ماهه داده و دستور العمل و شیوه نامه نیز تحویل این دستگاه مجری شد.

میرزایی ادامه داد: اما با وجود اولویت بخشی به موضوع حرکتی در این راستا از سوی شهرداری انجام نشد که مرکز بهداشت تصمیم گرفت به همراه قوه قضایه در این عرصه ورود جدی داشته باشد.

رئیس مرکز بهداشت خرمشهر از دادن ضرب الاجل یک ماهه به این بازار خبر داد و گفت: به تمام غرفه داران مهلت یک ماهه داده شد تا نسبت به رعایت موارد بهداشتی همچون بهسازی و نگهداری ماهی، تهیه یخچال و رعایت بهداشت در زمان کار اقدام کنند.

میرزایی افزود: پس از پایان مهلت مقرر با همکاری دامپزشکی و مراجع قانوی نسبت به بستن واحدها به صورت انفرادی و یا در صورت لزوم پملپ تمام بازار ماهی فروشان خرمشهر اقدام خواهد شد.