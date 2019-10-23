جلسات ستاد انتخابات استان سمنان ۶۷ مصوبه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید متقی در هشتمین جلسه مشترک ستاد انتخابات استان و اعضای متناظر در شهرستان‌های سمنان، مهدی‌شهر و سرخه به میزبانی فرمانداری سمنان، بابیان اینکه جلسات هفتگانه گذشته ستاد، ۶۷ مصوبه داشته است، تأکید کرد: سعی در اجرایی کردن مصوبات نشست‌های ستاد انتخابات با حضور اعضا را در سطح استان داریم که دراین‌بین همراهی اعضای ستاد مهم و ضروری است.

وی بابیان اینکه تاکنون سه جلسه ستاد انتخابات استان سمنان با حضور استاندار و یک جلسه نیز با حضور رئیس ستاد انتخابات کشور برگزارشده است، تأکید کرد: تمهیدات لازم برای ستاد انتخابات استان اندیشیده شده است.

دبیر ستاد انتخابات استان سمنان گفت: بر اساس آخرین آمار سرشماری ارائه‌شده، جمعیت سه شهرستان سمنان، مهدی‌شهر و سرخه جمعاً ۲۶۰ هزار نفر است که ۹۱.۲ درصد آن جمعیت شهری هستند.

مکان‌یابی صندوق‌های رای در سرخه و سمنان

فرماندار سرخه نیز در این نشست بابیان اینکه ابلاغ اعضای برگزاری انتخابات شهرستان صادرشده است، گفت: یک جلسه قانون خوانی انتخابات برگزار و مکان‌یابی برای ایجاد شعب انتخابات انجام‌شده است.‌

محمدعلی مویدی زاده بابیان اینکه تعداد ۵۱ دستگاه خودرو برای برگزاری انتخابات در سرخه مورد نیاز است، بیان کرد: مستند سازی روال برگزاری انتخابات در حال انجام است.‌

فرماندار سمنان نیز در این نشست ضمن اعلام اینکه ابلاغ اعضای برگزاری انتخابات در شهرستان صادر شده است، گفت:تلاش شده تا مکان یابی خوبی برای شعب اخذ رای داشته باشیم همچنین وسیله نقلیه مورد نیاز برای ستاد انتخابات از ادارات دولتی تامین می‌شود.

سید عباس دانایی بابیان اینکه مستند سازی اقدامات و برگزاری دوره‌های آموزشی اصحاب رسانه از برنامه‌های کمیته اطلاع رسانی سمنان است، تأکید کرد: در انتخابات گذشته دو هزار و ۵۰۰ نفر در برگزاری انتخابات شهرستان نقش داشته و اقدامات اجرایی را به انجام رسانده اند.