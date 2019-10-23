ممنوعیت پرداخت نقدی آب بها در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، فیض الله پاسره پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از مجتمع آبرسانی لوداب، افزود: پرداخت هرگونه وجه دستی آب بها در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد ممنوع بوده و در صورت مشاهده موارد احتمالی با متخلفان برخورد می شود.

پاسره با تاکید بر تکمیل زیرساخت های اجرای این طرح، بیان داشت: اجرای این قانون با تکمیل زیرساخت اینترنت روستاها به شکل جدی تر و سختگیرانه تر خواهد بود.

پاسره با اشاره به مجتمع آبرسانی لوداب، تصریح کرد: با تکمیل این مجتمع، قریب به ۷۵۰۰ روستایی در مناطق مختلف لوداب از آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند.

وی ابراز داشت: تاکنون ۳۰ کیلومتر خط لوله در این محور اجرا شده و تنها حدود ۸ کیلومتر خط انتقال مانده که در حال تکمیل است.

پاسره با بیان اینکه تاکنون قریب به ۶۰ میلیارد ریال در این پروژه هزینه شده است، گفت: بالا رفتن نرخ ارز و افزایش بی سابقه قیمت لوله، موجب بروز مشکلاتی شد اما خوشبختانه این طرح در حال پیشرفت و تکمیل است.

پاسره خاطرنشان کرد: فراتر از منابع و ظرفیت ها در حال توسعه و اصلاح خطوط آبرسانی روستایی در استان هستیم و برخی وقفه ها به علت شرایط خاص اقتصادی طبیعی است،

وی افزود: ما به مردم این قول را میدهیم تا سرحد توان و فراتر از آن برای بهبود وضع آبرسانی و البته انجام اصلاحات در شبکه های آب اقدام خواهیم کرد.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان گفت: نگاه وزیر نیرو و وزارتخانه نیز تسریع در انجام پروژه های آبرسانی روستایی است و این مساله توسط شخص وزیر مداوم بررسی و نظارت می شود تا از استمرار خدمات رسانی به مردم اطمینان حاصل شود.

پاسره تصریح کرد: بهره برداری و نگهداری از پروژه های آب اگر اهمیتش از ساخت و تکمیل پروژه ها بیشتر نباشد، کم اهمیت تر از آن نیست و از همین رو باید بهره برداریو نظارت ویژه و مستمری از تاسیسات آب روستایی انجام بگیرد.