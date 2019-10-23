تسهیلات رونق تولید در مرکزی ۳۰ درصد بیش از سهم مصوب پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فرخی صبح چهارشنبه در همایش مدیران ستادی و استانی یکی از بانک های کشور در اراک، اظهار داشت: با تلاش مجاهدان عرصه اقتصادی شاهد یکی از کمترین نرخ های بیکاری کشور در استان مرکزی هستیم و بر اساس آخرین گزارش های مرکز آمار نرخ بیکاری استان در تابستان سال جاری۸.۳ درصد اعلام شده است.

وی عنوان کرد: در وضعیتی که دشمن می پنداشت با اعمال فشارهای ناشی از تحریم می تواند ملت ایران را به زانو درآورد، کشور شرایط خوب اقتصادی را در دو سال اخیر تجربه کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت: سال گذشته حجم صادرات غیر نفتی استان از مرز یک میلیارد دلار عبور کرد و در هفت ماهه سال جاری نیز نسبت به مدت مشابه از وضعیت بهتری برخوردار هستیم که ثمره تلاش رزمندگان جنگ اقتصادی در مقابل دشمن است.

فرخی بیان کرد: نقش موسسات مالی و اعتباری و بانک ها به عنوان پشتیبان در توسعه اقتصادی استان موثر است. متاسفم که در مشکلات و موانع حوزه اقتصادی، پیکان اتهام به سمت بانک ها و عملکرد آن ها روانه می شود و چنین تفکری نداریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی تاکید کرد: بانک ها به عنوان بزرگترین و تنها تامین کننده های مالی عرصه اقتصاد، نسبت به گذشته به مراقبت بیشتری نیاز دارند تا آخرین سنگر تامین مالی از بین نرود.

فرخی افزود: در استان نباید تمامی مسایل را به سمت بانک ها روانه کرد، بانک یک موسسه ای است که باید به صورت اقتصادی کار کند، امنیت سپرده سرمایه گذار را تامین کند و بتواند به فعالیت های اقتصادی کمک کند.

وی اظهار کرد: سال گذشته با تلاش بانک های عامل که در زمینه توسعه اقتصادی استان فعالیت می کردند علی رغم ابلاغ سهمیه های یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی رونق تولید، موفق شدیم بیش از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت تسهیلات رونق تولید را در استان داشته باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت: در بحث تسهیلات اشتغال روستایی استان تسهیلات مانده نداریم، اما هنوز تسهیلات پرداخت نشده هم وجود دارد که همگی مصوب است و با پیگیری بانک های عامل پرداخت آن به متقاضیان ادامه دارد.

فرخی با اظهار گلایه مندی از بانک های خصوصی استان اظهار کرد: در استان مرکزی نسبت منابع و مصارف در بانک های خصوصی کمتر از ۳۰ درصد است و تنها یک بانک خصوصی عملکرد خوبی دارد.