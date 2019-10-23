به گزارش خبرنگار مهر، احمد خامسان صبح چهارشنبه در چهارمین همایش باستانشناسی ایران اظهارکرد: بیرجند، قائنات و منطقه قهستان همواره به مؤلفه فرهنگ، تاریخ و تمدن پرسابقه خود افتخار میکند و اندیشمندان عدیدهای در این خطه پرورش یافتهاند.
رئیس دانشگاه بیرجند بیانکرد: بدون اغراق باید به این نکته اشاره کنیم که بیش از زرشک و زعفران، محصول و و سوغات خراسانجنوبی معلم و فرهنگ است.
احمد خامسان افزود: این سابقه پرافتخار فرهنگی و تمدنی مسئولیت بسیار بزرگی بر عهده دانشگاه بیرجند به عنوان دانشگاه مادر این خطه از ایراناسلامی نهاده است و ما نیز در راستای پرورش نیروهای کاردان و متخصص نهایت تلاش خود را خواهیم داشت.
حسین بارانی، رئیس دانشکده هنر دانشگاه بیرجند و دبیر چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران گفت: فراخوانهای مرتبط با این همایش از حدود هشت ماه پیش آغاز شد.
وی با اشاره به اینکه دبیرخانه دائمی همایش ملی باستانشناسی در سال ۹۱ در دانشکده هنر دانشکده بیرجند راهاندازی شد، اظهارکرد: از جمله اهداف برگزاری این همایش تبادل نظر بین کارشناسان و صاحب نظران علم باستانشناسی در زمینه آخرین یافتههای این حوزه است.
رئیس دانشکده هنر دانشگاه بیرجند بیانکرد: این همایش طی دو روز اول و دوم آبان ماه برگزار میشود و نشستها و کارگاههای مرتبط با باستانشناسی نیز از برنامههای مرتبط با این همایش است.
بارانی یادآور شد: برای شرکت در همایش ملی باستان شناسی ۱۵۰ مقاله از پژوهشگاههای مختلف به دبیرخانه رسید که ۱۰۰ مقاله داوری شد و در نهایت در همایش ۲۵ مقاله به صورت سخنرانی ارائه میشود.
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