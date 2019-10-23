درخواست حناچی از سفیرایتالیا/گاهی درهای کاخ کامران میرزا باز شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی در دیدار با «جوزپه پرونه» سفیر ایتالیا در ایران درخصوص ظرفیت‌های تعامل میان پایتخت ایران و کلانشهرهای ایتالیا گفت‌وگو کرد.

شهردار تهران در این دیدار ضمن ابراز خوشحالی از دیدار سفیر ایتالیا در ایران گفت: امیدوارم دوره ایشان سرشار از همکاری‌ها و تعاملات مشترک متروپلیس‌ها از سوی دو طرف باشد چراکه رم و تهران مراکز تمدنی قدیم در دنیا هستند.

حناچی گفت: گنبد سلطانیه یا کاخ عالی‌قاپو از آثار متخصصین ایتالیایی در ایران است. ما از آن دوران خاطرات خوبی داریم.

شهردار تهران ادامه داد: در تهران مانند مابقی کلانشهرها دو مشکل بزرگ آلودگی و ترافیک داریم؛ ۴٠ درصد آلودگی هوا مربوط به خودروهای شخصی است. براین اساس، سه‌شنبه‌ها را به عنوان نمادی برای آغاز حرکتی مبتنی بر استفاده کمتر از خودروی شخصی انتخاب کردیم؛ به همین دلیل روزهای سه‌شنبه از حمل‌ونقل عمومی یا دوچرخه استفاده می‌کنیم.

حناچی آلودگی، ترافیک، حمل‌ونقل عمومی، تاب‌آوری و استفاده از انرژی‌های پاک را از موضوعات رایج بین شهرهای بزرگ دنیا دانست و ضمن تاکید بر علاقمندی تهران به توسعه همکاری‌ها با ایتالیا در این حوزه ها گفت: شیوه مواجهه با توسعه شهر در شرایطی که خود را وادار به حفظ ارزش‌های شهرمان می‌کنیم، اهمیت فوق‌العاده ای دارد.

وی تصریح کرد: هر چند تهران به‌معنای واقعی مرکز تمدنی باستانی نبوده اما اسکلت‌های چندین هزار ساله در این شهر یافت شده‌اند.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم مورد بحث در مدیریت شهرها زلزله است که می‌دانم در ایتالیا هم یک چالش و دغدغه محسوب می‌شود. ما در جنوب تهران ٣ لایه تمدنی داریم که وجود این‌ها پس از یکدیگر هیچ دلیلی جز زلزله نمی‌تواند داشته باشد.

وی ادامه داد: در تاریخ آمده است که ری در قرن هفتم قمری حدود ٧٠٠ هزار نفر جمعیت داشته است. این درحالی‌ است که در حال حاضر از آن شهر فقط برج طغرل و یک دیواره از حرم حضرت عبدالعظیم (ع) باقی مانده است. ما در دوره جدید مدیریت شهری تلاش می‌کنیم به ارزش‌های شهر توجه ویژه داشته باشیم. تهران پایتختی است با حدود ٢۴٠ سال قدمت که مرکزیت و هسته اولیه آن به دوره صفویه برمی‌گردد. بعد از آن زمان در عمل توسعه در دوران پایتخت بودن تهران صورت گرفت.

حناچی عنوان کرد: یکی از علل مرکزیت و انتخاب تهران به عنوان پایتخت نیز ارتفاعاتی است که اطراف این شهر وجود دارد. همین‌طور تهران صاحب ارزش‌های بی‌بدیلی در بخش‌های مرکزی و تاریخی است. به‌عنوان مثال حداکثر ارتفاع مناطق شمالی تهران حدود ۴ هزار متر از دریاست؛ این یعنی یک منطقه کاملا کوهستانی. اما از طرف دیگر در مناطق جنوبی شهر مناطقی با پوشش شن‌های روان داریم که در آن ها شتر پرورش می دادند.

شهردار تهران افزود: تهران حدود ٧٠٠ کیلومتر مربع مساحت دارد و جمعیت آن حدود ۸.۵ میلیون نفر است. شبکه حمل‌ونقل متروی تهران در رنکینگ جهانی جایگاهی بین ١٠ تا ١۵ دارد؛ شبکه‌ای که ٧ خط آن به بهره‌برداری رسیده، ٢ میلیون مسافر را در روز جابجا می‌کند و بخشی از سفرهایش به شهرهای اقماری اطراف تهران است.

وی در ادامه به توافق نامه تهران و رم اشاره کرد و گفت: پیش از این توافق‌نامه‌ای میان تهران و رم تنظیم شد؛ اگر بتوانیم این توافق‌نامه را احیا کنیم، شاهد خواهیم بود که تمام جزییات درباره ظرفیت‌های همکاری دو شهر در آن قید شده است.

حناچی اظهار داشت: موضوع دیگری که می‌تواند زمینه تعاملات ما باشد، توریسم و گردشگری است. موضوعی که می‌دانم ایتالیا سرمایه‌گذاری زیادی در آن کرده است. ما اما در این زمینه ضعف داریم، اگرچه از میراث فرهنگی و تاریخی فوق‌العاده‌ای برخورداریم.

وی با بیان اینکه کاخ کامران میرزا که در اختیار سفارت ایتالیاست یکی از جاذبه‌های دوست‌داشتنی تهران و یکی از قدیمی ترین ابنیه این شهر به شمار می‌رود، گفت: پیشنهاد می‌کنم گاهی درهای این مکان برای برنامه‌های فرهنگی باز شود تا مردم بتوانند از فضای آن لذت ببرند. البته این اقدام، غیرمعمول نیست چرا که در ایام نوروز، حتی بعضی ابنیه متعلق به نیروهای نظامی نیز در اختیار مردم قرار می‌گیرند. البته مکان سفارت روسیه و سفارت انگلیس هم مکان‌های جالب‌توجهی هستند.

شهردار تهران با طرح این پیشنهاد که برای نوروز امسال می توانیم فرصت بازدید عموم از مکان های تاریخی که در اختیار سفارت خانه ها قرار دارد را فراهم کنیم، تصریح کرد: نوروز بهشت تهران است؛ تهران واقعی را می‌توانید در نوروز ببینید؛ نه ترافیک آزاردهنده‌ای وجود دارد و نه آلودگی هوا.

حناچی ادامه داد: ما در حوزه‌های دیگر نیز آمادگی همکاری داریم. موضوع پسماند در تهران بسیار مهم است و جزو دغدغه‌های مهم ما به شمار می‌رود. موضوع مصرف آب و بازچرخانی آن هم از موضوعات حیاتی برای ما است چراکه این امر در جوار کلانشهرها یک الزام به شمار می‌رود.

جوزپه پرونه سفیر ایتالیا نیز در این دیدار ضمن ابراز خوشحالی از ملاقات با شهردار تهران گفت: با توجه به سابقه دیرینه روابط می‌توانیم تعاملات بسیاری با هم داشته باشیم.

وی ادامه داد: اگر بخواهم نکته‌ای درباره تهران بگویم، این است که تمیزی و مدیریت تهران را بسیار قابل‌توجه دیده‌ام. کاملا مشخص است تلاش زیادی برای حفظ هویت شهر و زیباسازی فضاهای عمومی صورت گرفته و می‌گیرد؛ این یعنی شهرداری تهران می خواهد شهر را بشاش، با طراوت و زنده نگه‌دارد.

سفیر ایتالیا در تهران تصریح کرد: جاذبه‌های طبیعی تهران بی‌شمارند. من پیش از آن که در تهران حضور پیدا کنم سرکنسول ایتالیا در لس‌آنجلس بودم و شباهت‌های بسیار زیادی بین این دو شهر می‌بینم.

پرونه گفت: مشتاق هستم که در زمینه مدیریت شهری با تهران کار کنیم. صادقانه بگویم که تهران شهر بسیار زیبا و تمیزی است.

وی در ادامه با بیان اینکه ما در ایتالیا با بحران جمع‌آوری زباله روبه‌رو هستیم و تمایل بسیاری به همکاری و تعامل با تهران در این زمینه داریم، عنوان کرد: علاوه بر این، یکی از زمینه های همکاری مربوط به بخش‌های فرهنگی و هنری است. از جذابیت‌های تهران نقاشی‌های دیواری است که در این زمینه می‌توانیم تعاملات بسیاری داشته باشیم.

پرونه اضافه کرد: اجرای یک پروژه هنر خیابانی را در نظر داریم که انجام آن یک سال ادامه خواهد داشت. هر دو ماه یک‌بار هم دو هنرمند ایتالیایی و ایرانی ٢ اثر را خلق می‌کنند که بر روی دیوارهای اقامتگاه سفیر نصب می‌شود. این پروژه تا سپتامبر سال آینده به پایان می‌رسد و در نهایت تمامی آثار در نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار می گیرد. انتظار دارم و امیدوارم که شهردار تهران پذیرای دعوت برای حضور در این نمایشگاه باشد.

پیروز حناچی نیز در پاسخ به این درخواست با اظهار امیدواری نسبت به حضور در این نمایشگاه گفت: به جز همکاری‌های فرهنگی که می‌تواند در آینده ای نزدیک شروع شود، می‌توانیم همکاری‌های اقتصادی را در قالب توافق‌نامه میان دو شهر تهران و رم تعریف کنیم. تهران با میلان تفاهم همکاری دارد و شهردار میلان نیز پیش از این به تهران آمده است. براین اساس، می‌توانیم خواهرخواندگی با رم را نیز در نظر بگیریم.

جوزپه پرونه ضمن ابراز موافقت با پیشنهاد شهردار تهران، گفت: در حال حاضر نیز زمینه‌های همکاری با میلان فراهم است و می‌توانیم آن را به خوبی توسعه دهیم؛ همکاری میان رم و تهران را نیز در موقعیت و شرایط بهتری به سرانجام می‌رسانیم.

سفیر ایتالیا در تهران در پایان از ملاقات با حناچی ابراز خرسندی و تاکید کرد: بدون شک در ادامه همکاری‌هایمان ابتکارعمل‌های فراوانی را نیز در زمینه‌های بازرگانی و اقتصادی طراحی می‌کنیم.

پیروز حناچی شهردار تهران نیز در انتهای این دیدار اعلام کرد که با همکاری سفیر ایتالیا در ایران بدون شک تعاملات گسترده ای میان تهران و کلانشهر های ایتالیا شکل خواهد گرفت.