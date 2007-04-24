ابداع فناوری نوین برای تولید تصاویر لیزری سه بعدی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان با ارایه این فناوری نوین در اندیشه به تاریخ سپردن تصاویر دو بعدی تلویزیونی و رایانه ای هستند.

در این خصوص تیمی از محققان دانشگاه MIT به شیوه نوینی برای ساخت سیستم های ویدئویی تولید کننده تصاویر لیزری دست یافته اند که می توان از آن در ارتباط با کارت گرافیک رایانه های شخصی و کونسول های بازی استفاده کرد.

این تکنیک جدید پخش تصاویر آن چنان کوچک خواهد بود که می توان به راحتی آن را به سیستم مرکزی دستگاه های سرگرمی متصل کرد و بدین ترتیب به شفافیت بالایی همچون تلویزیون های آنالوگ استاندارد دست یافت. هزینه تنها چند صد دلاری استفاده از این تکنیک مزیت دیگر آن است.

یکی از این محققان از دانشگاه MIT گفت: یک تصویر ویدئویی هولوگرافیک (سازنده تصاویر لیزری) می تواند راه جدیدی برای مشاهده تصاویر پزشکی نظیر سی.تی.اسکن و ام.آر.آی ارایه کند.

بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، در حال حاضر شمار قابل توجهی از بازی های ویدئویی وجود دارند که در آنها از مدل های سه بعدی پیچیده استفاده شده است و از این رو می توان برای نمایش تصاویر شفافی از آنها از این تکنیک نوین استفاده کرد.