واکنش معاون استاندار لرستان به انتقادات از عملکرد مدیران

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ثمینی صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در سخنانی با بیان اینکه استان رها شده نیست و ما هم به عنوان معاون مکلف هستیم که استاندار را کمک کنیم، اظهار داشت: همه دستگاههای اجرایی نیز تکلیف دارند که مدیریت ارشد استان را کمک کنند و بنابراین استان تبیین شده است، رها شده نیست و در جهت توسعه حرکت می کند، منتها همه باید کمک کنند و همکاری خود را تقویت کنند.

یک شبه و یک ساله همه چیز درست نمی‌شود

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید بیشتر کمک کنند، عنوان کرد: سایر افراد در هر ارگان و هرجایی که قرار دارند باید کمک کنند، استان کاملا تعریف شده و برنامه ریزی شده است، منتها قطعا با توجه به مشکلات سیل و پساسیل که ایجاد شده مقداری انتظار این بوده و هست که بلافاصله بازسازی ها در حد کمال انجام شود، هم منابع دولت این امر را اجازه نمی دهد و هم محدودیت های قانونی که وجود دارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، افزود: از طرفی اولویت هایی دولت مشخص کرده است و در این زمینه در فاصله کوتاه پس از سیل این اقدامات خوشبختانه انجام شده است، توجه ویژه ای به بخش مسکن و معیشت مردم صورت گرفته است، منتها میزان شرایط مالی دولت هم باید مورد دقت قرار گیرد.

اینقدر دیگر کل صورت مسئله را پاک نکنید که استان رها شده است یا استان ول است ثمینی با تاکید بر اینکه در ۲۵ استان سیل داشتیم، در چند استان تخریب های زیرساخت ها را به صورت اساسی داشتیم و از طرفی لرستان جزء استان هایی بوده که در پیشانی سیل قرار گرفته است، افزود: همچنین تحریم ها و فشارهای استکبار جهانی و بیگانگان را داریم، ایجاد محدودیت برای فروش و خرید نفت را داریم، با تمام این موضوعات باز هم در شرایط فعلی برای لرستان خوب اعتبار گذشته شده اما قطعا کافی نیست.

وی، بیان داشت: زیرساخت ها در گذشته ایجاد شده اما سیل آنها را تخریب کرده است، بنابراین یک شبه و یک ساله همه چیز کامل درست نمی شود، ممکن بوده که ضعف وجود داشته باشد ما کتمان نمی کنیم، اما اینقدر دیگر کل صورت مسئله را پاک نکنید که استان رها شده است، استان ول است و ...، پس چی هست؟ پس کار چگونه انجام می شود؟

معرفی گزینه‌های دبیرخانه شورای مبارزه با مواد مخدر

معاون سیاسی امینتی استانداری لرستان، تاکید کرد: رسانه ها کمک کنید، ممکن است برداشت شما این باشد و ما خیلی به شما ایراد نمی گیریم اما توضیح می دهیم که اینگونه نیست، شما هم در این زمینه نگاه خود را دقیق کنید.

ثمینی در ادامه با اشاره به موضوع تعیین دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان، گفت: کار معطل شده نیست، فکر نکنید با نبود یک دبیر مواد مخدر به مدت یک ماه کار تعطیل است و یا اصلا با بودنش کل مشکل مواد مخدر حل می شود.

تا جایی را گیر آوردید یا خالی دیدید نگران نباشید که استان آسیب دیده است وی با بیان اینکه دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قبلی استان، فرماندار دورود شدند و همزمان و تا زمانی که دبیر جدید مشخص شود ایشان در این موضوع انجام وظیفه دارند، گفت: گزینه هایی به ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور معرفی شده اند، حتما پس از بررسی و تایید آنها حکم این گزینه و فرد نهایی توسط استاندار صادر خواهد شد.

معاون سیاسی امینتی استانداری لرستان، تصریح کرد: آنجا دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در لرستان است، رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استاندار است، جانشین ایشان معاون سیاسی استاندار است، دبیرخانه پیگیری کننده هستند و تا جایی را گیر آوردید یا خالی دیدید نگران نباشید که استان آسیب دیده است.

واکنش به انتقاد رسانه‌ها از عملکرد مدیران ضعیف

ثمینی، تاکید کرد: جاهای خالی استان را ما پر می کنیم، شما نگران نباشید.

وی در ادامه با بیان اینکه رسالتی را ما پذیرفته ایم و در دستور کار قرار داده ایم و بررسی عملکرد تمام مدیران استان در دستور کار است، گفت: مدیران را رصد می کنیم، ارزیابی ها را انجام می دهیم، هر مدیری که احساس می کنیم با تذکر و کمک قابل تقویت هست، این کار را انجام می دهیم و اگر احساس کنیم مدیرانی ضعف مدیریت دارند و با هر نوع واکنش ما قابل اصلاح نیستند به طور حتم در جهت تغییر، جابجایی و گذاشتن مدیر قوی در جای آنها اقدام خواهیم کرد.

برخی افراد دنبال حاشیه نگردند

معاون سیاسی امینتی استانداری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر استقبال از نقد سازنده از سوی رسانه ها، اظهار داشت: اما اگر جایی افترا باشد، حق مدیر بدانید که از کسی که این کار را کرده شکایت کند.

ثمینی با تاکید بر اینکه منتها گفته ایم که مسیر شکایت از شورای اطلاع رسانی خواهد گذشت، عنوان کرد: ما بیشتر به این امر تاکید داریم که مدیران به رسانه ها توجه داشته باشند و تعامل بهتری داشته باشند.

در این صنف ممکن است که برخی دوستان خیلی نادر هم وجود داشته باشند که از آنها هم درخواست می کنیم دلشان برای توسعه استان بسوزد وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه با نشست های خوب و صمیمی که با اصحاب رسانه داشته ایم، ارتباط صمیمی و خوبی ایجاد شده است و این هم نگری برای توسعه استان و مفاهمه مشترک بین ما و مجموعه اصحاب رسانه برای توسعه استان به وجود آمده است، گفت: این به معنای این نیست که بگوییم ما را تعریف کنید، بارها گفته ایم که ما از نقد منصفانه استقبال می کنیم چون برای ما کمک و بهتر کار کردن ما است.

معاون سیاسی امینتی استانداری لرستان، گفت: البته در این صنف ممکن است که برخی دوستان خیلی نادر هم وجود داشته باشند که از آنها هم درخواست می کنیم دلشان برای توسعه استان بسوزد و دنبال مسائل حاشیه نگردند.

عده‌ای شأن خبرنگاری را پایین نیاورند

وی با اشاره به اینکه رسانه ها برای توسعه استان قلم بزنند و خیلی دنبال مسائل حاشیه ای نباشند، تصریح کرد: ما خودمان هم کلا دنبال مسائل حاشیه ای نیستیم و برخی از آقایان هم که خوشبختانه آنقدر قلیل هستند را توصیه می کنیم که در مسیر توسعه استان حرکت کنیم.

از حاشیه هیچ خبری تولید نمی شود، خبر هم تولید شود محتوا ندارد معاون سیاسی امینتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه از حاشیه هیچ خبری تولید نمی شود، خبر هم تولید شود محتوا ندارد، افزود: در این راستا عده ای شان خبرنگاری و اصحاب رسانه را پایین نیاورند که این امر در خور و شان این استان نیست.

ثمینی با بیان اینکه توسعه لرستان تا کنون به هر میزانی که صورت گرفته در حد، توانایی و پتانسیل های موجود در استان نبوده است، گرچه این نافی تلاش های مدیران گذشته نیست، افزود: باید تلاش کنیم که این پتانسیل ها را بالفعل کنیم و راه توسعه استان هم از مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد گذشت.