اتمام راه آهن اردبیل- میانه 150 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، ناصر هاشم پور صبح امروز در در جلسه کارگروه تخصصی گردشگری و میراث فرهنگی استان گفت: :با این حال به لحاظ تاثیر ویژه این پروژه در آینده استان تاکنون با بسیج همه امکانات پیشرفت فیزیکی قطعه اول (شماره 6) آن به حدود 80 درصد رسیده است.

هاشم پور با اشاره به توانمندی های گردشگری استان اردبیل افزود: با راه اندازی این مسیر زمینه مسافرت آسان به منطقه و در نتیجه جذب گردشگران بیشتر در استان فراهم خواهد شد

وی تصریح کرد :در همین راستا تعداد پروازهای فرودگاه پارس آباد به چهار پرواز در هفته افزایش یافته و تلاش می شود این تعداد به پنج پرواز برسد.

معاون استاندار با اشاره به وجود امکانات لازم برای برقراری پروازهای خارجی از فرودگاه اردبیل خواستار اهتمام دستگاه های دخیل برای تحقق این امر شد .

هاشم پور تاکید کرد: ورود گردشگران خارجی به استان اردبیل به معرفی هر چه بیش تر قابلیت های منحصر به فرد این استان در سطح جهانی کمک خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای افزایش میزان اقامت گردشگران علاوه بر تامین امکانات رفاهی و برقراری امنیت،احترام و رفتار صمیمانه مردم با آنان نیز لازم است که این مهم همکاری و همراهی عمومی را می طلبد.