محله منبع آب اهواز به مکان تفریحی تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، موسی شاعری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اهواز اظهار کرد: شهرداری اهواز در گذشته متعهد شده بود پرداخت هایی برای جابه جایی محله های در معرض خطر پرداخت کند که در اسرع وقت پرداخت خواهیم کرد.

وی افزود: چند ماه پیش تفاهم نامه ای بین شهرداری اهواز، راه و شهرسازی و استانداری خوزستان برای ساخت شهرک برای جا به جایی همه این ۸۰۰ واحد واقع در منطقه منبع آب منعقد شد، بیستم ماه جاری سرمایه گزار مشخص می شود که شهرداری تعهد دارد در آماده سازی زمین و بعد ایجاد معابر و فضای سبز اقدام کند.

شهردار اهواز بیان کرد: مردم نیز باید برای جا به جایی همکاری خوبی داشته باشند چرا که برای حفظ جان و امنیت آنها این کار صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های طبیعی پس از جا به جایی این منطقه به مکان تفریحی تبدیل خواهد شد.