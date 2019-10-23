به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش محیطی و سیار «تِلِه سیتی- تهران» کار مشترک میان ایران و فرانسه، پروژه تازه‌ای از گروه هنری «نوآر» به کارگردانی مشترک مینا بزرگمهر و هادی کمالی مقدم است که بعد از اجراهای خود در کشور فرانسه، از ۹ آبان در سرای کاظمی محله قدیمی عودلاجان تهران اجرا می‌شود.

این اجرا که روایتی است از سفر چهار اجراگر در شهر، در قالب ویدئو پرفرمنس و قصه گویی مدرن برگزار می شود. «تله سیتی-تهران» اجرایی است در ستایش صحنه‌های سرگردان و به بازی گرفتن شهر.

گروه هنری «نوآر» بیش از ۱۵ سال است که در زمینه اجراهای بینارشته‌ای (تئاتر، سینما، پرفرمنس، موسیقی و چیدمان) فعالیت می‌کند. این گروه با تمرکز بر ارتباط اجرا و فضا، تاکنون اجراها و رویدادهای متعدد محیطی و شهری را در نقاط مختلف داخل و خارج از کشور برگزار کرده است.

در توضیح این گروه هنری درباره هدف خود از اجرای «تله‌سیتی-تهران» چنین آمده است:

«هدف از اجرای «تله سیتی-تهران» در این محل، از طرفی بازی با محله و شکل دادن رابطه‌ای است میان مخاطبان و ساکنان و از طرف دیگر ایجاد پویایی هر چه بیشتر بافت محلی برای پذیرش اتفاقات فرهنگی و هنری. البته با فهم این نکته که بافت تاریخی تهران منطقه ای است با فرهنگی بسیار غنی که همچنان توانسته بخشی از تاریخ و میراث ملموس و ناملموس تهران را در خود حفظ کند. محله عودلاجان یکی از محلات ثبت شده در میراث است با بناهایی ارزشمند که ظرفیت های بالایی برای جریان‌های شهری و فرهنگی ما دارد. مکان‌هایی همچون امامزاده یحیی با قدیمی ترین چنار تهران به قدمت ۹۰۰ سال، حمام قدیمی نواب (محل فیلمبرداری فیلم «قیصر»)، بازارچه قدیمی، سرای دبیرالملک، خانه مدرس، خانه پهلوان رزاز، خانه پدر سالار و مکان‌های با هویت دیگر، مانند نقشۀ گنجی است که در دل این محل و کوچه پس کوچه‌های آن پنهانند. مخاطب «تله سیتی-تهران»، در نقش جوینده این گنج پنهان، سفری ماجراجویانه را در این مسیر آغاز می کند که سرانجام به مکان اجرا (سرای کاظمی) می‌رسد و در آنجا با سفری که گروه اجرایی برایش تدارک دیده اند، همراه خواهند شد.»

«تله‌سیتی-تهران» از ۹ آبان، ساعت ۱۸:۳۰ به مدت ۱۰ شب در سرای کاظمی، عودلاجان، محله امامزاده یحیی اجرا خواهد شد.