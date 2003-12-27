اعلام آمادگي جامعه ورزش دانشگاهي براي كمك به زلزله زدگان بم

به گزارش خبرگزاري مهر، اداره كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ضمن همدردي با مصيبت ديدگان حادثه اخير اعلام كرد: جامعه ورزش دانشگاهي اعم از معاونان دانشجويي و فرهنگي، مديران و اعضاي هيات علمي تربيت بدني دانشگاهها، مربيان، داوران، مسوولان و انجمنهاي ورزشي دانشجويي آمادگي خود را براي همكاري و هماهنگي بادستگاههاي ذيربط اجرايي جهت كمك رساني به آسيب ديدگان اين فاجعه، و همچنين حضوردر مناطق زلزله زده شهرستان بم اعلام مي نمايند.

گفتني است صبح امروز اولين گروه متشكل از دانشجويان تربيت بدني و مديران و مسوولان و انجمنهاي ورزشي دانشكده تربيت بدني دانشگاه شهيد باهنر كرمان عازم اين شهرستان شدند.