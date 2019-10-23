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۱ آبان ۱۳۹۸، ۱۳:۳۸

امام جمعه قزوین:

حماسه اربعین حسینی زمینه‌ساز قیام جهانی است

حماسه اربعین حسینی زمینه‌ساز قیام جهانی است

قزوین- امام جمعه قزوین گفت: حماسه اربعین حسینی زمینه‌ساز قیام جهانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی ظهر چهارشنبه در مراسمی که به مناسبت رحلت رسول اکرم (ص) در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد، اظهار کرد: اربعین نه تنها در صدر اسلام سابقه دارد، بلکه پیش از آن نیز به عنوان یک فرهنگ و ادبیات مطرح بوده و این مهم نشان دهنده اربعین به عنوان یک موضوع مهم دینی است.

وی با بیان اینکه در روایات درباره اربعین و اهمیت آن بسیار صحبت شده است، تصریح کرد: گفته شده هر جایی که مسجد واقع شده، تا ۴۰ منزل همسایه مسجد محسوب می‌شود و در دین نیز درباره همسایه بسیار سفارش شده است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین ادامه داد: در متون دینی آمده است اگر ۴۰ مؤمن برای انسان دعا کنند، بجز حق الناس خدا از لغزش‌های دیگرش می‌گذرد.

امام جمعه قزوین افزود: پیغمبران (ص) در چهل سالگی به رسالت مبعوث می‌شدند و گفته می‌شود انسان در چهل سالگی صاحب عقل کامل می‌شود و می‌تواند احساسات خود را کنترل می‌کند.

وی اربعین را فرصتی طلایی و معنوی برشمرد و خاطرنشان کرد: کارهای علمی و سایر فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم وقتی با اربعین گره می‌خورد، با اثرگذاری بسیار زیادی جلوه‌گری می‌کند و عظمت حقیقی پیدا می‌کند.

امام جمعه قزوین به اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: حماسه اربعین حسینی زمینه‌ساز قیام جهانی است که زمینه ظهور منجی عالم بشریت (عج) را فراهم خواهد کرد. امسال پرچم ۵۰ کشور در مسیر کربلا دیده شد و این عظمت پیاده‌روی اربعین را نشان می‌دهد.

آیت‌الله عابدینی با بیان اینکه حضرت زینب (س) پس از واقعه عاشورا فرمودند من جز زیبایی چیزی ندیدم، افزود: امروز عظمت و شکوه حضور مردم مسلمان در پیاده‌روی اربعین، ترجمه کلام حضرت زینب (س) است و مشاهده می‌کنیم این عظمت هر روز بیشتر می‌شود.

کد مطلب 4754402

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