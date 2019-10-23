به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی ظهر چهارشنبه در مراسمی که به مناسبت رحلت رسول اکرم (ص) در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد، اظهار کرد: اربعین نه تنها در صدر اسلام سابقه دارد، بلکه پیش از آن نیز به عنوان یک فرهنگ و ادبیات مطرح بوده و این مهم نشان دهنده اربعین به عنوان یک موضوع مهم دینی است.

وی با بیان اینکه در روایات درباره اربعین و اهمیت آن بسیار صحبت شده است، تصریح کرد: گفته شده هر جایی که مسجد واقع شده، تا ۴۰ منزل همسایه مسجد محسوب می‌شود و در دین نیز درباره همسایه بسیار سفارش شده است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین ادامه داد: در متون دینی آمده است اگر ۴۰ مؤمن برای انسان دعا کنند، بجز حق الناس خدا از لغزش‌های دیگرش می‌گذرد.

امام جمعه قزوین افزود: پیغمبران (ص) در چهل سالگی به رسالت مبعوث می‌شدند و گفته می‌شود انسان در چهل سالگی صاحب عقل کامل می‌شود و می‌تواند احساسات خود را کنترل می‌کند.

وی اربعین را فرصتی طلایی و معنوی برشمرد و خاطرنشان کرد: کارهای علمی و سایر فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم وقتی با اربعین گره می‌خورد، با اثرگذاری بسیار زیادی جلوه‌گری می‌کند و عظمت حقیقی پیدا می‌کند.

امام جمعه قزوین به اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: حماسه اربعین حسینی زمینه‌ساز قیام جهانی است که زمینه ظهور منجی عالم بشریت (عج) را فراهم خواهد کرد. امسال پرچم ۵۰ کشور در مسیر کربلا دیده شد و این عظمت پیاده‌روی اربعین را نشان می‌دهد.

آیت‌الله عابدینی با بیان اینکه حضرت زینب (س) پس از واقعه عاشورا فرمودند من جز زیبایی چیزی ندیدم، افزود: امروز عظمت و شکوه حضور مردم مسلمان در پیاده‌روی اربعین، ترجمه کلام حضرت زینب (س) است و مشاهده می‌کنیم این عظمت هر روز بیشتر می‌شود.