وقوع انفجار در «الحسکه» سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، یک انفجار در استان الحسکه سوریه به وقوع پیوست.

بر اساس این گزارش، این حادثه ناشی از انفجار یک مینی‌بوس در شهر قامشلی بوده است.

تاکنون گزارشی درخصوص جزئیات این انفجار و تلفات احتمالی آن منتشر نشده است.