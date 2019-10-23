  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ آبان ۱۳۹۸، ۱۳:۴۸

وقوع انفجار در «الحسکه» سوریه

وقوع انفجار در «الحسکه» سوریه

منابع رسانه ای از وقوع یک انفجار در استان «الحسکه» سوریه خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، یک انفجار در استان الحسکه سوریه به وقوع پیوست.

بر اساس این گزارش، این حادثه ناشی از انفجار یک مینی‌بوس در شهر قامشلی بوده است.

تاکنون گزارشی درخصوص جزئیات این انفجار و تلفات احتمالی آن منتشر نشده است.

کد مطلب 4754414

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها