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۱ آبان ۱۳۹۸، ۱۳:۵۹

مدیرکل اوقاف کرمانشاه مطرح کرد:

برگزاری بیش از ۱۲۰ برنامه شاخص به مناسبت دهه وقف در کرمانشاه

برگزاری بیش از ۱۲۰ برنامه شاخص به مناسبت دهه وقف در کرمانشاه

کرمانشاه_ مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه از برگزاری بیش از ۱۲۰ برنامه شاخص به مناسبت دهه وقف در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صالحی ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به نامگذاری ۴ تا ۱۳ آبان به نام دهه وقف در کشور اظهار داشت: این مدت فرصتی برای احیاء و ترویج این سنت حسنه است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه افزود: شنبه روز وقف بهره وری موقوفات و رونق تولید، یکشنبه وقف ترویج فرهنگ قرآن و عترت، دوشنبه روز وقف خدمات اجتماعی و اجرای امینانه نیات واقفین، سه شنبه وقف بقاع متبرکه زمینه ساز تحقق گام دوم انقلاب، چهارشنبه وقف محیط زیست، بهداشت و سلامت، پنج شنبه روز وقف تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی نامگذاری شده است.

این مسئول ادامه داد: روز جمعه وقف و مهدویت تمدن نوین اسلامی، شنبه وقف توسعه پژوهش و فناوریهای دانش بنیان، یکشنبه وقف موسسات خیریه، دوشنبه وقف رسانه و تکریم واقفین خیر اندیش است.

حجت الاسلام صالحی گفت: از برنامه های شاخص در طول این دهه برپایی نمایشگاه در امامزاده ابراهیم ، تبلیغات محیطی و همایش یاوران وقف است.

وی از برگزاری بیش از ۱۲۰ برنامه برای دهه وقف در کرمانشاه خبر داد و گفت: این برنامه ها در ۲ حوزه فرهنگی و قرآنی تدارک دیده شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه بیان داشت: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، دیدار با خانواده جانبازان و شهدا، فضاسازی دهه وقف در سطح شهر و امامزادگان، محفل انس با قرآن، بازدید از مجموعه های اوقافی، برپایی خیمه های معرفت و برگزاری مسابقات کتابخوانی ازجمله برنامه های دهه وقف در استان کرمانشاه است.

این مسئول تصریح کرد: ترویج فرهنگ وقف از طریق توضیح خدماتِ موقوفات به جامعه، تکریم واقفان، خیرین و تشویق مردم به ایجاد موقوفه های جدید از اهداف برنامه های دهه وقف است.

کد مطلب 4754422

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